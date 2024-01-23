KOMEK KAYIT EKRANI 2024 | Konya KOMEK kayıtları başladı mı, online başvuru nasıl yapılır? İşte ücretsiz kurslar!

Konya Büyükşehir Belediyesi eğitimlerine devam ediyor. Binlerce kişiye hem sanat hem de meslek kazandıran KOMEK yeni kayıt tarihi açıklandı. Buna göre 2024-2025 dönemi kayıtları 23 Ocak Salı günü başlıyor. Vatandaşlar 366 branş arasından istediğine başvuru yapabilecek. Eğitimler ücretsiz olup yüz yüze ve online olarak gerçekleştirilecek. Bu noktada KOMEK kursları ve branşları 2024 yılı için araştırılmaya başlandı. Peki; KOMEK kayıtları ne zaman, başvurusu nasıl yapılır? İşte, KOMEK başvuru ekranı komek.org.tr!