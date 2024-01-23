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Haberler Fotohaber KOMEK KAYIT EKRANI 2024 | Konya KOMEK kayıtları başladı mı, online başvuru nasıl yapılır? İşte ücretsiz kurslar!
Giriş Tarihi: 23.01.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 09:53

KOMEK KAYIT EKRANI 2024 | Konya KOMEK kayıtları başladı mı, online başvuru nasıl yapılır? İşte ücretsiz kurslar!

KOMEK kayıt başvuruları 2024-2025 dönemi için başlıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları yeni kayıt dönemini duyurdu. Buna göre kayıt işlemleri 23 Ocak-5 Şubat 2024 tarihleri arasında komek.org.tr üzerinden yapılacak. Başvuru yapmak isteyenler KOMEK branşları ve kursları için araştırmalarına başladı. Peki, Konya KOMEK kayıtları nasıl ve nereden yapılır? İşte, KOMEK başvuru ekranı!

KOMEK KAYIT EKRANI 2024 | Konya KOMEK kayıtları başladı mı, online başvuru nasıl yapılır? İşte ücretsiz kurslar!

Konya Büyükşehir Belediyesi eğitimlerine devam ediyor. Binlerce kişiye hem sanat hem de meslek kazandıran KOMEK yeni kayıt tarihi açıklandı. Buna göre 2024-2025 dönemi kayıtları 23 Ocak Salı günü başlıyor. Vatandaşlar 366 branş arasından istediğine başvuru yapabilecek. Eğitimler ücretsiz olup yüz yüze ve online olarak gerçekleştirilecek. Bu noktada KOMEK kursları ve branşları 2024 yılı için araştırılmaya başlandı. Peki; KOMEK kayıtları ne zaman, başvurusu nasıl yapılır? İşte, KOMEK başvuru ekranı komek.org.tr!

KOMEK KAYIT EKRANI 2024 | Konya KOMEK kayıtları başladı mı, online başvuru nasıl yapılır? İşte ücretsiz kurslar!

KOMEK BAŞVURU TARİHLERİ 2024: KOMEK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Binlerce kişiye hem sanat hem de meslek kazandıran Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) 2024-2025 dönemi kayıt tarihleri açıklandı.

KOMEK'in sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda; "Ücretsiz yüz yüze ve online eğitimlere 23 Ocak – 5 Şubat tarihleri arasında kayıt olabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

Buna göre Konya KOMEK kayıt başvuruları, 23 Ocak tarihinde başladı ve 5 Şubat tarihinde sona erecek.

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KOMEK KAYIT EKRANI 2024 | Konya KOMEK kayıtları başladı mı, online başvuru nasıl yapılır? İşte ücretsiz kurslar!

KOMEK KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KOMEK başvuruları, http://konya.bel.tr ve http://komek.org.tr adresleri üzerinden yapılacak.

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KOMEK KAYIT EKRANI 2024 | Konya KOMEK kayıtları başladı mı, online başvuru nasıl yapılır? İşte ücretsiz kurslar!

KOMEK ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ?

KOMEK kurslarının bazıları online, bazıları ise yüz yüze yapılacak. Kurslar ücretsizdir.

KOMEK KAYIT EKRANI 2024 | Konya KOMEK kayıtları başladı mı, online başvuru nasıl yapılır? İşte ücretsiz kurslar!

YÜZLERCE BRANŞ YER ALIYOR

KOMEK her kayıt döneminde birbirinden farklı branşlar ve etkinlikler ile eğitimlerine doludizgin devam ediyor.

Yeni dönemde, Model Uçak (ATA) Yapımı, Elde Maraş İşi, Rusça, Seramik, Çini İşlemeciliği, Java ile Programlama, Kısa Film Yapımı, Kaligrafi, Minyatür Sanatı, Bisiklet Kullanma Eğitimi, Ses Eğitimi, İlmihal gibi alanlar olmak üzere 366 branşta eğitim verilecek.

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