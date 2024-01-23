Giriş Tarihi: 23.01.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
09:53
KOMEK KAYIT EKRANI 2024 | Konya KOMEK kayıtları başladı mı, online başvuru nasıl yapılır? İşte ücretsiz kurslar!
KOMEK kayıt başvuruları 2024-2025 dönemi için başlıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları yeni kayıt dönemini duyurdu. Buna göre kayıt işlemleri 23 Ocak-5 Şubat 2024 tarihleri arasında komek.org.tr üzerinden yapılacak. Başvuru yapmak isteyenler KOMEK branşları ve kursları için araştırmalarına başladı. Peki, Konya KOMEK kayıtları nasıl ve nereden yapılır? İşte, KOMEK başvuru ekranı!