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Haberler Fotohaber Konya'da bir gün! Sabah karış karış gezdi: İşte bizim DEMİR KUBBEMİZ!
Giriş Tarihi: 20.10.2023 12:07 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 12:07

Konya'da bir gün! Sabah karış karış gezdi: İşte bizim DEMİR KUBBEMİZ!

Konya'yı gezen Sabah yazarları Bülent Cankurt ve Yüksel Aytuğ, kentteki izlenimlerini kaleme aldı. Yüksel Aytuğ, "Vallahi kalbim Konya'da kaldı" derken, Mevlana'nın kente sinen hoşgörüsüne vurgu yaparak, İsrail'in zalimliğini eleştirdi. Bülent Cankurt ise, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın kenti gezdirirken sevgi seline maruz kalmasına dikkat çekti. İşte yazarlarımızın Konya izlenimleri...

Konya’da bir gün! Sabah karış karış gezdi: İşte bizim DEMİR KUBBEMİZ!

Manevi motifleri ile öne çıkan Konya, son yıllarda yaptığı büyük yatırımlar ve adımlarla kültür, spor, sanayi, teknoloji ve turizmin de önemli şehirlerinden biri haline dönüştü. Turkuvaz Medya'nın 'Şehir Buluşmaları' kapsamında 24'üncü durağı Konya oldu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve ekibi şehri ekibimize gezdirirken, Sabah Yazarı Yüksel Aytuğ ile Günaydın Yazarı Bülent Cankurt şehir ile ilgili ilk izlenimlerini kaleme aldı. İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma dikkat çeken Aytuğ, "Hele o Mevlana Türbesi... İşte o da bizim demir kubbemiz. Bu uhrevi zenginliği, bağışlayıcılığı, hoşgörüyü kendine kalkan yapana ne füze ne bomba işler. Keşke içinde hırs, öfke, intikam biriktiren herkes gelip de burada ruhunu bir çitileyebilse. Bakın o zaman dünyada savaş, işgal, zulüm kalıyor mu?.. Bu nedenle en çok da dünya barışı ve Gazze'de zulüm gören insanlar için dua ettim." ifadelerini kullandı. İşte Bülent Cankurt ve Yüksel Aytuğ'un kaleminden Konya...

Konya’da bir gün! Sabah karış karış gezdi: İşte bizim DEMİR KUBBEMİZ!

Yüksel Aytuğ'un Konya'daki izlenimlerini aktardığı yazısı şöyle:

Savaştan, kandan, baruttan, yokluktan yıldığım şu günlerde Konya benim için gerçek bir sığınak oldu.
Sabah Yazarları Şehir Buluşmaları'nın 24'üncüsünde rotamız bu kez Konya'ydı. Bu şehre ne zaman gelsem pek çok kişi gibi benim de içimi tarifsiz bir huzur kaplıyor. Mevlana felsefesinin harcıyla karılmış her mabet, her yapı, bir ametist taşı gibi insanın içindeki kaygıyı, korkuyu, umutsuzluğu alıp, yerine müthiş bir dinginlik bırakıyor.

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Konya’da bir gün! Sabah karış karış gezdi: İşte bizim DEMİR KUBBEMİZ!

Hele o Mevlana Türbesi... İşte o da bizim demir kubbemiz. Bu uhrevi zenginliği, bağışlayıcılığı, hoşgörüyü kendine kalkan yapana ne füze ne bomba işler. Keşke içinde hırs, öfke, intikam biriktiren herkes gelip de burada ruhunu bir çitileyebilse. Bakın o zaman dünyada savaş, işgal, zulüm kalıyor mu?.. Bu nedenle en çok da dünya barışı ve Gazze'de zulüm gören insanlar için dua ettim.

Konya’da bir gün! Sabah karış karış gezdi: İşte bizim DEMİR KUBBEMİZ!

ALTAY'A SEVGİ SELİ

Ama ben görmeyeli Konya sadece maneviyatıyla anılan bir şehir olmaktan çıkmış, kültür ve tarihte olduğu kadar, sanayide, bilimde, sanatta ve kent planlamasında da insanın yaşamak için can atacağı çağdaş bir mekana dönüşmüş. Bu büyük atılımda şüphesiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ve dönemin Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kente gösterdiği yakın ilgi ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın halisane çalışmalarının payı büyük. Özellikle Kahramanmaraş depremleri sırasında günlerce ekibiyle birlikte sahada çalışan Başkan Altay'ın fedakarlığı ve çalışkanlığı sadece Konya'da değil tüm ülkede kendisine sevgi seli olarak geri dönmüş. Birlikte Konya'nın sokaklarında dolaşırken buna bizzat şahit oldum.

Konya’da bir gün! Sabah karış karış gezdi: İşte bizim DEMİR KUBBEMİZ!

İŞTE ŞEHİRCİLİK

Konya'da beni en çok etkileyen ise deprem bölgesi olmamasına rağmen şehir halkının kentsel dönüşüm çalışmalarına yüzde 100 oranında destek vermesi oldu. Tarihi Selçuklu mimarisine uygun olarak restore edilen çarşılar ve binalar ile şehrin manevi yapısı korunmuş. Caddelere cephesi olan bina ve işyerlerinin tabelaları ve dış kaplamaları yeniden düzenlenerek görüntü kirliliğinin önüne geçilmiş. Birbiri ardına açılan ve çoğuna şehit pilotlarımızın ismi verilen parklar ve millet bahçeleriyle Konya gerçekten de birçok insanın yaşamak için can atacağı bir çehreye bürünmüş.
Şehrin temizlik konusunda kesinlikle Türkiye'de ilk üçe gireceğini de söylemeden geçemeyeceğim.

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