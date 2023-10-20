Konya’da bir gün! Sabah karış karış gezdi: İşte bizim DEMİR KUBBEMİZ!

Manevi motifleri ile öne çıkan Konya, son yıllarda yaptığı büyük yatırımlar ve adımlarla kültür, spor, sanayi, teknoloji ve turizmin de önemli şehirlerinden biri haline dönüştü. Turkuvaz Medya'nın 'Şehir Buluşmaları' kapsamında 24'üncü durağı Konya oldu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve ekibi şehri ekibimize gezdirirken, Sabah Yazarı Yüksel Aytuğ ile Günaydın Yazarı Bülent Cankurt şehir ile ilgili ilk izlenimlerini kaleme aldı. İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma dikkat çeken Aytuğ, "Hele o Mevlana Türbesi... İşte o da bizim demir kubbemiz. Bu uhrevi zenginliği, bağışlayıcılığı, hoşgörüyü kendine kalkan yapana ne füze ne bomba işler. Keşke içinde hırs, öfke, intikam biriktiren herkes gelip de burada ruhunu bir çitileyebilse. Bakın o zaman dünyada savaş, işgal, zulüm kalıyor mu?.. Bu nedenle en çok da dünya barışı ve Gazze'de zulüm gören insanlar için dua ettim." ifadelerini kullandı. İşte Bülent Cankurt ve Yüksel Aytuğ'un kaleminden Konya...