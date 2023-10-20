Giriş Tarihi: 20.10.2023 12:07
Güncelleme Tarihi: 20.10.2023
12:07
Konya'da bir gün! Sabah karış karış gezdi: İşte bizim DEMİR KUBBEMİZ!
Konya'yı gezen Sabah yazarları Bülent Cankurt ve Yüksel Aytuğ, kentteki izlenimlerini kaleme aldı. Yüksel Aytuğ, "Vallahi kalbim Konya'da kaldı" derken, Mevlana'nın kente sinen hoşgörüsüne vurgu yaparak, İsrail'in zalimliğini eleştirdi. Bülent Cankurt ise, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın kenti gezdirirken sevgi seline maruz kalmasına dikkat çekti. İşte yazarlarımızın Konya izlenimleri...