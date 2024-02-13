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Haberler Fotohaber Kopenhag - Manchester City maçı canlı anlatım: Şampiyonlar Ligi Kopenhag-Manchester City canlı takip et
Giriş Tarihi: 13.02.2024 20:26 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 20:26

Kopenhag - Manchester City maçı canlı anlatım: Şampiyonlar Ligi Kopenhag-Manchester City canlı takip et

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları kapsamında Kopenhag ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyenler Kopenhag - Manchester City maçı canlı anlatım şeklinde araştırmalarına devam ediyor. İşte detaylar.

Kopenhag - Manchester City maçı canlı anlatım: Şampiyonlar Ligi Kopenhag-Manchester City canlı takip et

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Kopenhag ile karşılaşacak. Mücadeleyi canlı olarak takip etmek isteyenler Kopenhag - Manchester City maçı canlı anlatım şeklinde araştırmalar yapıyor.

KOPENHAG - MANCHESTER CITY MAÇI CANLI ANLATIM

Şampiyonlar Ligi Kopenhag - Manchester City maçı canlı anlatım linki ve tüm detaylar şöyle;

Kopenhag - Manchester City maçı canlı anlatım: Şampiyonlar Ligi Kopenhag-Manchester City canlı takip et

KOPENHAG - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN?

Müsabaka 13 Şubat günü oynanacak.

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Kopenhag - Manchester City maçı canlı anlatım: Şampiyonlar Ligi Kopenhag-Manchester City canlı takip et

KOPENHAG - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşmanın santrası saat 23:00'te yapılacak.

Kopenhag - Manchester City maçı canlı anlatım: Şampiyonlar Ligi Kopenhag-Manchester City canlı takip et

KOPENHAG - MANCHESTER CITY MAÇI CANLI TAKİP

Mücadeleyi aşağıdaki link üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

https://www.sabah.com.tr/canli-skor/2024/02/13/uefa-sampiyonlar-ligi-23-24/fc_kopenhag-manchester_city-maci-46295667

Kopenhag - Manchester City maçı canlı anlatım: Şampiyonlar Ligi Kopenhag-Manchester City canlı takip et
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