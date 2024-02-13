Kopenhag - Manchester City maçı canlı anlatım: Şampiyonlar Ligi Kopenhag-Manchester City canlı takip et

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Kopenhag ile karşılaşacak. Mücadeleyi canlı olarak takip etmek isteyenler Kopenhag - Manchester City maçı canlı anlatım şeklinde araştırmalar yapıyor. KOPENHAG - MANCHESTER CITY MAÇI CANLI ANLATIM Şampiyonlar Ligi Kopenhag - Manchester City maçı canlı anlatım linki ve tüm detaylar şöyle; KOPENHAG - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN? Müsabaka 13 Şubat günü oynanacak. KOPENHAG - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA? Karşılaşmanın santrası saat 23:00'te yapılacak. KOPENHAG - MANCHESTER CITY MAÇI CANLI TAKİP Mücadeleyi aşağıdaki link üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. https://www.sabah.com.tr/canli-skor/2024/02/13/uefa-sampiyonlar-ligi-23-24/fc_kopenhag-manchester_city-maci-46295667