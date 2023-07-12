KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ 2023: KGM açıkladı! Köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar, kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi?

2023 KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, KDV artış kararı sonrası köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde artış yaşandı.