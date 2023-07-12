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Haberler Fotohaber KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ 2023: KGM açıkladı! Köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar, kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi?
Giriş Tarihi: 12.07.2023 15:43 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 15:43

KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ 2023: KGM açıkladı! Köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar, kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi?

Köprü ve otoyol ücretleri 2023 yılının ikinci yarısı için araştırılıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yapılan açıklamaya göre, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi. Bu son dakika gelişmesi sonrası vatandaşlar, ''FSM, 15 Temmuz, Osmangazi Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?'' sorularını gündeme taşıdı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü güncel ücret tarifesi gündemdeki yerini aldı. Peki, Köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar oldu, kaç TL, yüzde kaç zam geldi? İşte KGM ile 2023 köprü ve otoyol geçiş ücretleri tarifesi...

Köprü ve otoyol ücretleri 2023 KGM: FSM, 15 Temmuz, Osmangazi Köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?

Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar oldu, kaç TL sorusu KDV artış kararı sonrası gündemdeki yerini aldı. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, otoyol ve köprü geçiş ücretleri artırıldı. Şimdi ise milyonlarca vatandaş, ''FSM, 15 Temmuz, Osmangazi Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar oldu, kaç TL, yüzde kaç zam geldi?'' sorularına yanıt arıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü güncel ücret tarifesi sorgulanıyor. İşte KGM ile güncel köprü ve otoyol geçiş ücretleri tarifesi 2023...

Köprü ve otoyol ücretleri 2023 KGM: FSM, 15 Temmuz, Osmangazi Köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?

2023 KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, KDV artış kararı sonrası köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde artış yaşandı.

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Köprü ve otoyol ücretleri 2023 KGM: FSM, 15 Temmuz, Osmangazi Köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?

15 TEMMUZ ŞEHİTLER VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8 TL 25 kuruştan, 8 TL 50 kuruşa çıktı.

Hafif ticari araçlar için 10 TL 75 kuruştan 11 TL'ye, motosikletler için 3 TL 25 kuruştan 3 TL 50 kuruşa yükseldi.

Köprü ve otoyol ücretleri 2023 KGM: FSM, 15 Temmuz, Osmangazi Köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?

15 TEMMUZ ŞEHİTLER VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜLERİ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFES

AKS ARALIĞI 3.20 m'DEN KÜÇÜK İKİ AKSLI ARAÇLAR: 8,50 TL

AKS ARALIĞI 3.20 m VE 3.20 m.'DEN BÜYÜK UKOME KARARI GEREĞİNCE GEÇEBİLEN VE GEÇEMEYEN HER TÜRLÜ İKİ AKSLI ARAÇLAR: 11,00 TL

3 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR: 24,00 TL

4 VE 5 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR: 47,00 TL

6 VE YUKARI AKSLI ARAÇLAR: 62,50 TL

MOTOSİKLETLER: 3,50 TL

Ücretlere KDV dahildir.

Köprü ve otoyol ücretleri 2023 KGM: FSM, 15 Temmuz, Osmangazi Köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?

OSMANGAZİ KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2023

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 184,50 TL'den 190 TL'ye yükseldi.

Araç sınıfına göre ücret tarifesi:

1 190,00 TL
2 300,00 TL
3 355,00 TL
4 475,00 TL
5 595,00 TL
6 130,00 TL

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