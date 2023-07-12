KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ 2023: KGM açıkladı! Köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar, kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi?

Köprü ve otoyol ücretleri 2023 yılının ikinci yarısı için araştırılıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yapılan açıklamaya göre, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi. Bu son dakika gelişmesi sonrası vatandaşlar, ''FSM, 15 Temmuz, Osmangazi Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?'' sorularını gündeme taşıdı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü güncel ücret tarifesi gündemdeki yerini aldı. Peki, Köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar oldu, kaç TL, yüzde kaç zam geldi? İşte KGM ile 2023 köprü ve otoyol geçiş ücretleri tarifesi...