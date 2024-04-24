Korhan Berzeg ormanlık alanda ölü bulundu: Avukatı o tarihe dikkat çekti!

"Bulunan deliller şu anda karşılaştırmalı olarak incelenmesi gerekiyor, Korhan Bey'e ait olup olmadığıyla alakalı. Oradaki kemik parçalarının hem sayısının artırılması hem de bulguların genişletilmesiyle alakalı çalışmalar şu an hali hazırda hala devam ediyor. Ancak bu çalışmanın akabinde bir yandan da DNA süreci, adli tıp aşaması yürütülecek savcılık tarafından. Bunun için kızı, yurt dışından şu anda geliyorlar. Önümüzdeki günlerde, çok kısa bir süre içerisinde de bu DNA örnekleri verilecek. Bulunan parçalarla bu DNA örnekleri karşılaştırılacak. Ve sonuç beklenecek. Muhtemelen 2 ile 3 hafta arasında bir süre içerisinde de sonuca erişileceği, o bulguların Korhan Bey'e ait olup olmadığıyla alakalı nihai bir sonuca varılacağını biz de bekliyoruz.