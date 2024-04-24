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Giriş Tarihi: 24.04.2024 16:34 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 16:34

Korhan Berzeg ormanlık alanda ölü bulundu: Avukatı o tarihe dikkat çekti!

Dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg, 313 gün önce Balıkesir Gönen'deki yazlık evinden çıktı. O günden beri her yerde aranan Berzeg hakkında dün akşam çarpıcı bir gelişme yaşandı. Evine 4 kilometre uzaklıkta kimliği, kredi kartı ve kemik parçaları bulunan Berzeg'in hayatını kaybettiği şüphesi arttı. Ailenin avukatı Emre Akkaş ise o tarihi işaret ederek açıkladı: Çok şaşkınız!

DHA
Korhan Berzeg ormanlık alanda ölü bulundu: Avukatı o tarihe dikkat çekti!

Balıkesir'in Gönen ilçesinde tatil için geldiği yazlık evinden, 'Tina' isimli köpeğiyle ayrıldıktan sonra 313 gündür haber alınamayan ve dün evinin 4 kilometre uzağındaki dere kenarında bulunan kemik parçasının Korhan Berzeg'e (84) ait olup olmadığının DNA testiyle karşılaştırma yapılabilmesi için, kızı Nisa Berzeg'in İngiltere'den gelmesi beklenirken, Berzeg ailesinin avukatı Emre Akkaş, kimlik ve kartların Korhan Berzeg'e ait olduğunu doğruladı.

Korhan Berzeg ormanlık alanda ölü bulundu: Avukatı o tarihe dikkat çekti!

İstanbul'dan geldiği Gönen'de açıklamalarda bulunan Akkaş, "Kimlik kartları, valilik açıklamasında da görüldüğü üzere kendilerine ait Korhan Bey'in. Bunu söyleyebiliriz. Dün gerçekleşen bir olay, valilik tarafından yapılan açıklamada öğreniyoruz bütün detayları. Söylenen şu, belli kartlar, kimlik kartı, banka kartı ve belli kıyafet parçaları bulundu. Bunun yanında kemik parçaları da ortaya çıktı. Biz tabii çok şaşkınız. Şu anda savcılık nezdinde, kolluk kuvvetlerinin incelemeleri de bölgede devam etmekte. Tam da dün bu saatlerde ve Korhan Bey'in Armutlu'daki evine çok da yakın bir lokasyonda, 3 kilometrelik bir lokasyonda bulundu bu bulgular. Süreç devam ediyor, biz de tabii dosyayı takip ediyoruz. Onun için İstanbul'dan Gönen'e geldik dedi.

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Korhan Berzeg ormanlık alanda ölü bulundu: Avukatı o tarihe dikkat çekti!

AVUKAT AKKAŞ TARİH VERDİ

Korhan Berzeg'in kızı Nisa Berzeg'in Türkiye'ye ulaşır ulaşmaz DNA örneği vermek için Bursa'ya geleceğini söyleyen avukat Akkaş, sürecin 2-3 hafta içerisinde sonlanacağını ve bulunan kemik parçalarının Korhan Berzeg'e ait olup olmadığının netleşeceğini belirtti. Akkaş, şunları söyledi

Korhan Berzeg ormanlık alanda ölü bulundu: Avukatı o tarihe dikkat çekti!

"Bulunan deliller şu anda karşılaştırmalı olarak incelenmesi gerekiyor, Korhan Bey'e ait olup olmadığıyla alakalı. Oradaki kemik parçalarının hem sayısının artırılması hem de bulguların genişletilmesiyle alakalı çalışmalar şu an hali hazırda hala devam ediyor. Ancak bu çalışmanın akabinde bir yandan da DNA süreci, adli tıp aşaması yürütülecek savcılık tarafından. Bunun için kızı, yurt dışından şu anda geliyorlar. Önümüzdeki günlerde, çok kısa bir süre içerisinde de bu DNA örnekleri verilecek. Bulunan parçalarla bu DNA örnekleri karşılaştırılacak. Ve sonuç beklenecek. Muhtemelen 2 ile 3 hafta arasında bir süre içerisinde de sonuca erişileceği, o bulguların Korhan Bey'e ait olup olmadığıyla alakalı nihai bir sonuca varılacağını biz de bekliyoruz.

Korhan Berzeg ormanlık alanda ölü bulundu: Avukatı o tarihe dikkat çekti!

"ANGELA HANIM UMUTLA BEKLİYORDU"

İstanbul Büyükada'daki evinde köpeği 'Tina' ile yaşamını sürdüren ve eşinden gelecek iyi haberleri bekleyen Angela Berzeg'in, bulunan kartlar ve kemik parçaları ile birlikte büyük üzüntü yaşadığını söyleyen avukat Emre Akkaş, "300 günü geçen bir süreden bahsediyoruz. Düne kadar Korhan Bey'in bulunmasıyla alakalı çalışmalar çok uzun bir süre devam etti. Gerek savcılığımız, gerek emniyet güçleri ve jandarma, uzun uğraşlar sonucu tespit etmeye çalıştı.

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