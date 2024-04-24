Giriş Tarihi: 24.04.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
16:34
Korhan Berzeg ormanlık alanda ölü bulundu: Avukatı o tarihe dikkat çekti!
Dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg, 313 gün önce Balıkesir Gönen'deki yazlık evinden çıktı. O günden beri her yerde aranan Berzeg hakkında dün akşam çarpıcı bir gelişme yaşandı. Evine 4 kilometre uzaklıkta kimliği, kredi kartı ve kemik parçaları bulunan Berzeg'in hayatını kaybettiği şüphesi arttı. Ailenin avukatı Emre Akkaş ise o tarihi işaret ederek açıkladı: Çok şaşkınız!