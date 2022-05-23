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Haberler Fotohaber Kösedağ Savaşı Sonuçları ve Önemi – Kösedağ Savaşı Tarihi Ne Zamandır? Nedenleri ve Tarafları
Giriş Tarihi: 23.05.2022 13:22 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 13:22

Kösedağ Savaşı Sonuçları ve Önemi – Kösedağ Savaşı Tarihi Ne Zamandır? Nedenleri ve Tarafları

Kösedağ Savaşı Türk tarihi açısından büyük önem taşır. Savaşlar devletlerin yıkılmasını ya da topraklarını genişletmesini sağlar. Yenilikleri ve değişimleri beraberinde getirir. Savaşlarda kazanan ve kaybedenin olması taraflardan birini güzelliklere götürürken diğerini daha sefil ve kötü bir hayata götürür. Kaybeden tarafın özgürlüğü kısıtlanır. Bundan dolayı aslında her savaş Dünya için oldukça önemlidir. Kösedağ Savaşı Sonuçları ve Önemi ile Kösedağ Savaşı Tarihi Ne Zamandır? Nedenleri ve Tarafları ile ilgili tüm detaylar yazımızda.

Kösedağ Savaşı Sonuçları ve Önemi – Kösedağ Savaşı Tarihi Ne Zamandır? Nedenleri ve Tarafları

Kösedağ Savaşı Moğolların açık yakalayarak ucuz bir şekilde galibiyet elde ettiği bir savaştır. Bu savaş çoğu kişi tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan bir savaştır. Bu yazımızda Kösedağ Savaşının sonuçlarına, önemine, nasıl meydana geldiğine, tarihine ve taraflarına yer vereceğiz. İşte detaylar…

Kösedağ Savaşı Sonuçları ve Önemi – Kösedağ Savaşı Tarihi Ne Zamandır? Nedenleri ve Tarafları

Kösedağ Savaşı Nasıldır?

Anadolu Selçuklu Devleti Babai isyanıyla oldukça yıpranmıştı. Bu yıpranmayı fırsat bilen Moğollar, Anadolu'ya doğru seferler düzenlemeye başlamıştı. O dönem devletin başında olan Gıyaseddin Keyhusrev babası Alaeddin Keykubat gibi tecrübeli olmayınca savaş haksız bir rekabete dönüşüp Moğolların zaferiyle sonuçlanmıştır.

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Kösedağ Savaşı Sonuçları ve Önemi – Kösedağ Savaşı Tarihi Ne Zamandır? Nedenleri ve Tarafları

Kösedağ Savaşı Sonuçları Nelerdir?

Anadolu Selçuklu Devletinin mağlubiyetiyle sonuçlanan savaş sonrası her şey değişmeye başlamıştır. İşte bunlardan bazıları;

Kösedağ Savaşı Sonuçları ve Önemi – Kösedağ Savaşı Tarihi Ne Zamandır? Nedenleri ve Tarafları
  • Güvenliğin sağlanamamasından ticaret yolları ve tüccarlar tehlikeye girmiş bu yüzden ticaret azalmıştır.
  • Devletin başına kimin geçeceğine Moğollar karar vermeye başlamıştır.
  • Selçuklular güç kaybetmiş ve yıkılmıştır.
  • Selçuklular, Moğollara bağlı olarak yaşamaya başlamışlardır.
  • Üretim durmuş ve ekonomik krizler meydana gelmeye başlamıştır.
Kösedağ Savaşı Sonuçları ve Önemi – Kösedağ Savaşı Tarihi Ne Zamandır? Nedenleri ve Tarafları

Kösedağ Savaşı Kimler Arasında Olmuştur?

3 Temmuz 1243 tarihinde Anadolu Selçuklu Devleti ve Moğollar arasında olmuştur.

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