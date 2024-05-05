Koton halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Koton Mağazacılık borsada ne zaman işlem görecek, belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 05.05.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
12:51
Koton halka arz sonuçları açıklandı duyurusu için bekleyiş sürüyor. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrası 30 Nisan-2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde talep toplama işlemi gerçekleştirmişti. Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Borsa'da işlem görmeye başlayacak. Bu sebeple yatırımcılar "Koton halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularını gündeme getirdi. İşte, Koton Mağazacılık halka arz sonuçları ve Koton BİST işlem tarihi son durum…