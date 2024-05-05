Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Koton halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Koton Mağazacılık borsada ne zaman işlem görecek, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 05.05.2024 12:44 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 12:51

Koton halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Koton Mağazacılık borsada ne zaman işlem görecek, belli oldu mu?

Koton halka arz sonuçları açıklandı duyurusu için bekleyiş sürüyor. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrası 30 Nisan-2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde talep toplama işlemi gerçekleştirmişti. Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Borsa'da işlem görmeye başlayacak. Bu sebeple yatırımcılar "Koton halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularını gündeme getirdi. İşte, Koton Mağazacılık halka arz sonuçları ve Koton BİST işlem tarihi son durum…

Koton halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Koton Mağazacılık borsada ne zaman işlem görecek, belli oldu mu?

Koton halka arz sonuçları açıklandı duyurusu için geri sayım başladı. SPK'da onay alan Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., 30 Nisan-2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde halka arz edildi. 30,50 TL hisse fiyatıyla halka arz olan şirket paylarının bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacağı belirtildi. Peki; Koton halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, Koton Mağazacılık borsa işlem tarihi ve merak edilen tüm detaylar.

Koton halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Koton Mağazacılık borsada ne zaman işlem görecek, belli oldu mu?

KOTON HALKA ARZ TALEP TOPLAMA İŞLEMİ SONA ERDİ!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay alan Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. halka arz oldu.

Koton Mağazacılık halka arzında, 30 Nisan-2-3 Mayıs 2024 tarihleri olmak üzere üç gün boyunca talep topladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Koton halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Koton Mağazacılık borsada ne zaman işlem görecek, belli oldu mu?

KOTON HİSSE FİYATI NE KADAR?

Koton Mağazacılık 30,50 TL fiyatıyla halka arz edildi.

Firmanın halka arzının büyüklüğü 4,1 milyar TL olarak açıklanırken halka açıklık oranı yüzde 16,5 olarak belirlendi.

Koton halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Koton Mağazacılık borsada ne zaman işlem görecek, belli oldu mu?

KOTON MAĞAZACILIK KAÇ LOT VERDİ?

Firma eşit dağıtım yöntemiyle toplamda 136 milyon 600 bin lot dağıtacak.

Şirket, halka arz gelirinin yüzde 30-40'ını yeni mağaza açılışı ve depo otomasyon yatırımları için, geri kalanını işletme sermayesi için kullanmayı planlıyor.

Koton halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Koton Mağazacılık borsada ne zaman işlem görecek, belli oldu mu?

Olası lot dağıtımı şöyle;

2.1 milyon katılım 55 lot (1677 TL)

2.5 milyon katılım 47 lot (1433 TL)

2.9 milyon katılım 40 lot (1220 TL)

3.3 milyon katılım 35 lot (1067 TL)

3.7 milyon katılım 32 lot (976 TL)

4.1 milyon katılım 29 lot (884 TL)

4.5 milyon katılım 26 lot (793 TL)

4.9 milyon katılım 24 lot (732 TL)

SON DAKİKA