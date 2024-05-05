Koton halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Koton Mağazacılık borsada ne zaman işlem görecek, belli oldu mu?

Koton halka arz sonuçları açıklandı duyurusu için geri sayım başladı. SPK'da onay alan Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., 30 Nisan-2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde halka arz edildi. 30,50 TL hisse fiyatıyla halka arz olan şirket paylarının bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacağı belirtildi. Peki; Koton halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, Koton Mağazacılık borsa işlem tarihi ve merak edilen tüm detaylar.