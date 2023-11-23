Giriş Tarihi: 23.11.2023 15:34 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 15:34

KPSS 2023/7 tercih kılavuzu yayımlandı: KPSS 2023/7 personel alımı tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2023/7) tercih kılavuzu erişime açıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına tercih yapacak olan adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz üzerinden tercihlerini yapabilecek. Ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 puanı ve lisans mezunları için KPSSP3 kullanılacak. Peki, KPSS-2023/7 personel alımı tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? İşte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...