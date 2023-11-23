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Haberler Fotohaber KPSS 2023/7 tercih kılavuzu yayımlandı: KPSS 2023/7 personel alımı tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 23.11.2023 15:34 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 15:34

KPSS 2023/7 tercih kılavuzu yayımlandı: KPSS 2023/7 personel alımı tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2023/7) tercih kılavuzu erişime açıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına tercih yapacak olan adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz üzerinden tercihlerini yapabilecek. Ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 puanı ve lisans mezunları için KPSSP3 kullanılacak. Peki, KPSS-2023/7 personel alımı tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? İşte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...

KPSS 2023/7 tercih kılavuzu yayımlandı: KPSS 2023/7 personel alımı tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Adaylar ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz üzerinden tercihlerini yapabilecek. Peki, KPSS-2023/7 tercihleri nasıl ve nereden yapılacak? İşte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı…

KPSS 2023/7 tercih kılavuzu yayımlandı: KPSS 2023/7 personel alımı tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

KPSS-2023/7 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, KPSS-2023/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

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KPSS 2023/7 tercih kılavuzu yayımlandı: KPSS 2023/7 personel alımı tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

Adayların tercih yapabilmesi için 18 Eylül 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-KPSS Lisans), önlisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarını tercih edebilmeleri için 9 Ekim 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-KPSS Ön Lisans) ve ortaöğretim düzeyinde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarını tercih edebilmeleri için 6 Kasım 2022 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-KPSS Ortaöğretim) girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor. Tercihler sonucunda ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri Bakanlık tarafından yapılacak

KPSS 2023/7 tercih kılavuzu yayımlandı: KPSS 2023/7 personel alımı tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

KPSS TERCİH TARİHLERİ

Adaylar tercihlerini, 23-29 Kasım 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 23 Kasım 2023 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 29 Kasım 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

KPSS 2023/7 tercih kılavuzu yayımlandı: KPSS 2023/7 personel alımı tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

KPSS-2023/7 TERCİH EKRANI
ÖSYM yaptığı duyuruyla KPSS-2023/7 tercihlerinin başladığı açıklandı. Buna Adaylar tercihlerini, 23-29 Kasım 2023 tarihleri arasında yapabilecektir.

Tercih işlemleri, 23 Kasım 2023 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 29 Kasım 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

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