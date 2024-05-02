Giriş Tarihi: 02.05.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
11:17
KPSS 2024 başvuruları başlıyor! ÖSYM ile GY-GK, Eğitim Bilimleri, ÖABT KPSS başvurusu ne zaman, ücreti ne kadar?
KPSS başvuru tarihleri başlıyor. Kamuda memur olmak isteyen adayların başvuruda bulunduğu sınavda Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve ÖABT testleri bulunuyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeylerinde gerçekleşiyor. ÖSYM kılavuzu ile 2024 KPSS lisans başvurusu ne zaman, nasıl yapılır gibi sorular gündemde. Peki; KPSS başvuru ücreti ne kadar, belli oldu mu? İşte, ayrıntılar...