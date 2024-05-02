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Haberler Fotohaber KPSS 2024 başvuruları başlıyor! ÖSYM ile GY-GK, Eğitim Bilimleri, ÖABT KPSS başvurusu ne zaman, ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 02.05.2024 11:17 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 11:17

KPSS 2024 başvuruları başlıyor! ÖSYM ile GY-GK, Eğitim Bilimleri, ÖABT KPSS başvurusu ne zaman, ücreti ne kadar?

KPSS başvuru tarihleri başlıyor. Kamuda memur olmak isteyen adayların başvuruda bulunduğu sınavda Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve ÖABT testleri bulunuyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeylerinde gerçekleşiyor. ÖSYM kılavuzu ile 2024 KPSS lisans başvurusu ne zaman, nasıl yapılır gibi sorular gündemde. Peki; KPSS başvuru ücreti ne kadar, belli oldu mu? İşte, ayrıntılar...

KPSS 2024 başvuruları başlıyor! ÖSYM ile GY-GK, Eğitim Bilimleri, ÖABT KPSS başvurusu ne zaman, ücreti ne kadar?

KPSS başvuru kılavuzu ile beklenen sınav ücreti, sonuç tarihi ve başvuru adımları gündemde. ÖSYM takvimi ile belli olan tarihlerde hareket edecek adaylar sınava hazırlıklarını sürdürüyor. KPSS lisans başvuru tarihi ile başlayacak süreç yaklaşık iki hafta sürecek. Peki; 2024 KPSS başvuru ücreti ne kadar, başvurular ne zaman alınacak?

KPSS 2024 başvuruları başlıyor! ÖSYM ile GY-GK, Eğitim Bilimleri, ÖABT KPSS başvurusu ne zaman, ücreti ne kadar?

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS 2024 ÖSYM takvimine göre;

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz,

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz, 2. gün oturumları 21 Temmuz,

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos,

KPSS Ön Lisans 1 Eylül,

KPSS Ortaöğretim 15 Eylül,

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.

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KPSS 2024 başvuruları başlıyor! ÖSYM ile GY-GK, Eğitim Bilimleri, ÖABT KPSS başvurusu ne zaman, ücreti ne kadar?

KPSS BAŞVURU TARİHİ 2024

KPSS lisans başvuruları 3 Mayıs Cuma günü başlayacak. Başvurular 3-15 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

KPSS 2024 başvuruları başlıyor! ÖSYM ile GY-GK, Eğitim Bilimleri, ÖABT KPSS başvurusu ne zaman, ücreti ne kadar?

KPSS Ön Lisans başvuruları; 13.06.2024--02.07.2024, KPSS Ortaöğretim başvuruları; 18.07.2024-30.07.2024 ve DHBT başvuruları 09.08.2024-15.08.2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS 2024 başvuruları başlıyor! ÖSYM ile GY-GK, Eğitim Bilimleri, ÖABT KPSS başvurusu ne zaman, ücreti ne kadar?

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

KPSS başvuru kılavuzu ile belli olması beklenen sınav ücreti 2024 yılı için henüz netleşmedi.

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