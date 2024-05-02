KPSS 2024 başvuruları başlıyor! ÖSYM ile GY-GK, Eğitim Bilimleri, ÖABT KPSS başvurusu ne zaman, ücreti ne kadar?

KPSS başvuru kılavuzu ile beklenen sınav ücreti, sonuç tarihi ve başvuru adımları gündemde. ÖSYM takvimi ile belli olan tarihlerde hareket edecek adaylar sınava hazırlıklarını sürdürüyor. KPSS lisans başvuru tarihi ile başlayacak süreç yaklaşık iki hafta sürecek. Peki; 2024 KPSS başvuru ücreti ne kadar, başvurular ne zaman alınacak?