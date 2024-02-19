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Haberler Fotohaber KPSS 2024/4 Tercih Sonuçları ve Taban Puanları TIKLA-ÖĞREN! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 19.02.2024 11:33 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 11:43

KPSS 2024/4 Tercih Sonuçları ve Taban Puanları TIKLA-ÖĞREN! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır?

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 5 bin 500 kişilik personel alımı tercih sonuçları açıklandı. KPSS 2024/4 tercih ekranında kontrollere başlayan adaylar yerleştirme sonuçları ile taban puanları öğrenmek istiyor. ÖSYM, "KPSS-2024/4: Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıkladı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, taban puanları belli oldu mu, nasıl sorgulanır? İşte, taban puanları bilgisi ve tim merak edilenler...

KPSS 2024/4 Tercih Sonuçları ve Taban Puanları TIKLA-ÖĞREN! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır?

Tarım ve Orman Bakanlığında istihdam edilecek 5 bin 500 personel için yerleştirme sonuçları açıklandı. Tercihte bulunan 255 bin 687 aday arasından 5 bin 500 kişi destek personeli büro personeli, veteriner, koruma ve güvenlik, orman mühendisi, su ürünleri mühendisi gibi branşlara yerleştirildi. KPSS 2024/4 yerleştirme sonuçları ve taban puanları 2024 araştırılıyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım sonucu sorgulama ekranı

KPSS 2024/4 Tercih Sonuçları ve Taban Puanları TIKLA-ÖĞREN! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH İŞLEMLERİ TAMAMLANDI!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak 5 bin 500 sözleşmeli personel alımı için tercihler 31 Ocak - 7 Şubat tarihleri arasında yapılmıştı.

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KPSS 2024/4 Tercih Sonuçları ve Taban Puanları TIKLA-ÖĞREN! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!
KPSS-2024/4: Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/4 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

KPSS 2024/4 Tercih Sonuçları ve Taban Puanları TIKLA-ÖĞREN! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır?

KPSS 2024/4 TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruyla adaylar bilgilendirildi.

Adaylar, 19 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS 2024/4 Tercih Sonuçları ve Taban Puanları TIKLA-ÖĞREN! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPILACAK BRANŞLAR VE SAYILARI

Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere alınacak personele ilişkin branşlar ve sayıları şu şekilde sıralandı;

Destek personeli 1443, büro personeli 1088, ziraat mühendisi 982, veteriner hekim 652, şoför 487, gıda mühendisi 193, orman muhafaza memuru 162, koruma ve güvenlik görevlisi 155, su ürünleri mühendisi 107, orman mühendisi 81, laborant 56, biolog 33, balıkçılık teknolojisi mühendisi 18, harita mühendisi 15, kimya mühendisi 14, inşaat mühendisi 6, bilgisayar mühendisi 6 ve gemi adamı 2.

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