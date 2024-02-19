KPSS 2024/4 Tercih Sonuçları ve Taban Puanları TIKLA-ÖĞREN! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPILACAK BRANŞLAR VE SAYILARI
Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere alınacak personele ilişkin branşlar ve sayıları şu şekilde sıralandı;
Destek personeli 1443, büro personeli 1088, ziraat mühendisi 982, veteriner hekim 652, şoför 487, gıda mühendisi 193, orman muhafaza memuru 162, koruma ve güvenlik görevlisi 155, su ürünleri mühendisi 107, orman mühendisi 81, laborant 56, biolog 33, balıkçılık teknolojisi mühendisi 18, harita mühendisi 15, kimya mühendisi 14, inşaat mühendisi 6, bilgisayar mühendisi 6 ve gemi adamı 2.