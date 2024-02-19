KPSS 2024/4 Tercih Sonuçları ve Taban Puanları TIKLA-ÖĞREN! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır?

Tarım ve Orman Bakanlığında istihdam edilecek 5 bin 500 personel için yerleştirme sonuçları açıklandı. Tercihte bulunan 255 bin 687 aday arasından 5 bin 500 kişi destek personeli büro personeli, veteriner, koruma ve güvenlik, orman mühendisi, su ürünleri mühendisi gibi branşlara yerleştirildi. KPSS 2024/4 yerleştirme sonuçları ve taban puanları 2024 araştırılıyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım sonucu sorgulama ekranı