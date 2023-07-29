KPSS Alan Bilgisi Sınavı nasıldı, sorular zor muydu, kolay mıydı? İşte 2023 KPSS Alan Bilgisi Sınavı’na giren adayların yorumları

Üç oturumda düzenlenecek olan KPSS Alan Bilgisi Sınavları bugün saat 10:15'te başlıyor. 23 Temmuz'da ilk oturumu düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın bir sonraki adımı olan Alan Bilgisi Sınavları bugün ve yarın gerçekleşecek. Söz konusu testlerin zorluk kolaylık seviyelerini merak edenler KPSS Alan Bilgisi Sınavı nasıldı, sorular zor muydu, kolay mıydı sorularıyla konuya dair araştırma yapıyor. İşte 2023 KPSS Alan Bilgisi Sınavı soru yorumları…