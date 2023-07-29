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Haberler Fotohaber KPSS Alan Bilgisi Sınavı nasıldı, sorular zor muydu, kolay mıydı? İşte 2023 KPSS Alan Bilgisi Sınavı’na giren adayların yorumları
Giriş Tarihi: 29.07.2023 08:27 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 08:31

KPSS Alan Bilgisi Sınavı nasıldı, sorular zor muydu, kolay mıydı? İşte 2023 KPSS Alan Bilgisi Sınavı’na giren adayların yorumları

KPSS Alan Bilgisi Sınavı 29-30 Temmuz'da 3 oturumda düzenlenecek. Bugün Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat ve Maliye alanlarında düzenlenen sınavlara katılan adaylar sınava ilişkin yorumlarını sosyal medyadan paylaşıyor. Gelecek yılın sınavına girecek olan adaylarsa KPSS Alan Bilgisi Sınavı nasıldı, sorular zor muydu, kolay mıydı sorusuyla bu yılki sınava ilişkin inceleme yapıyor. İşte 2023 KPSS Alan Bilgisi Sınavı'na giren adayların yorumları.

KPSS Alan Bilgisi Sınavı nasıldı, sorular zor muydu, kolay mıydı? İşte 2023 KPSS Alan Bilgisi Sınavı’na giren adayların yorumları

Üç oturumda düzenlenecek olan KPSS Alan Bilgisi Sınavları bugün saat 10:15'te başlıyor. 23 Temmuz'da ilk oturumu düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın bir sonraki adımı olan Alan Bilgisi Sınavları bugün ve yarın gerçekleşecek. Söz konusu testlerin zorluk kolaylık seviyelerini merak edenler KPSS Alan Bilgisi Sınavı nasıldı, sorular zor muydu, kolay mıydı sorularıyla konuya dair araştırma yapıyor. İşte 2023 KPSS Alan Bilgisi Sınavı soru yorumları…

KPSS Alan Bilgisi Sınavı nasıldı, sorular zor muydu, kolay mıydı? İşte 2023 KPSS Alan Bilgisi Sınavı’na giren adayların yorumları

2023 KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi ile beraber Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tarihleri belli oldu.

Takvime göre KPSS A Grubu Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz Pazar günü gerçekleştirildi.

KPSS Alan Bilgisi sınavları ise üç oturum şeklinde 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde düzenlenecek.

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KPSS Alan Bilgisi Sınavı nasıldı, sorular zor muydu, kolay mıydı? İşte 2023 KPSS Alan Bilgisi Sınavı’na giren adayların yorumları

KPSS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. oturumunda adaylara; Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarından 120 soru yöneltilecek ve 150 dakika süre verilecek.

2. Oturumda; Hukuk, İktisat, Maliye testlerinden oluşan 120 soruluk kitapçık verilecek ve için 150 dakika süre tanınacak.

3. oturumda ise İşletme, Muhasebe, İstatistik testlerinden oluşan 120 soru sorulacak ve adaylara 160 dakika süre verilecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavı nasıldı, sorular zor muydu, kolay mıydı? İşte 2023 KPSS Alan Bilgisi Sınavı’na giren adayların yorumları

KPSS SINAVI NASILDI?

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 23 Temmuz'da gerçekleştirilmişti.

Bugün düzenlenecek olan sınavların ardından adayların sınava ilişkin yorumları haberimize eklenecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavı nasıldı, sorular zor muydu, kolay mıydı? İşte 2023 KPSS Alan Bilgisi Sınavı’na giren adayların yorumları
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