KPSS Alan Bilgisi Sınavı nasıldı, sorular zor muydu, kolay mıydı? İşte 2023 KPSS Alan Bilgisi Sınavı’na giren adayların yorumları

KPSS Alan Bilgisi Sınavı 29-30 Temmuz'da 3 oturumda düzenlenecek. Bugün Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat ve Maliye alanlarında düzenlenen sınavlara katılan adaylar sınava ilişkin yorumlarını sosyal medyadan paylaşıyor. Gelecek yılın sınavına girecek olan adaylarsa KPSS Alan Bilgisi Sınavı nasıldı, sorular zor muydu, kolay mıydı sorusuyla bu yılki sınava ilişkin inceleme yapıyor. İşte 2023 KPSS Alan Bilgisi Sınavı'na giren adayların yorumları.