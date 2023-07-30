Giriş Tarihi: 30.07.2023 11:58 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 11:59

KPSS ALAN SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 2023 | KPSS Alan Sınavı1-2-3.oturum soruları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

KPSS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak sorusu sınavlarda ter döken binlerce öğrencinin gündemine oturdu. 29-30 Temmuz tarihlerinde üç oturumda düzenlenen alan bilgisi sınavları sona ererken KPSS alan bilgisi soruları ve cevapları 2023 hakkında araştırmalar hız kazandı. Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (1. Oturum) sınavları ile öğleden sonra Hukuk, İktisat, Maliye (2. Oturum) sınav soruları ile 30 Temmuz Pazar günü yapılan İşletme, Muhasebe, İstatistik (3.oturum) alanlarında sorulan sorular gündemde. Peki, KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...