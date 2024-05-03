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Haberler Fotohaber KPSS BAŞVURU KILAVUZU ve ÖSYM AİS EKRANI | 2024 KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar, saat kaçta başlıyor?
Giriş Tarihi: 03.05.2024 07:18 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 07:44

KPSS BAŞVURU KILAVUZU ve ÖSYM AİS EKRANI | 2024 KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar, saat kaçta başlıyor?

KPSS başvuru kılavuzu 2024 takip edilmeye başladı. Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları için gözler 3 Mayıs tarihine dönerken ÖSYM AİS başvuru ekranı da ziyaret ediliyor. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve ÖABT testlerinin bulunduğu KPSS lisans başvurusu ne zaman, saat kaçta, nasıl yapılır gibi sorularla gündemde. Peki; KPSS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, nereye yatırılır? İşte, tüm detaylar...

KPSS BAŞVURU KILAVUZU ve ÖSYM AİS EKRANI | 2024 KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar, saat kaçta başlıyor?

KPSS başvuru ücreti, ekranı ve tarihleri ÖSYM ile belli oluyor. Lisans mezunlarının başvuruda bulunacağı sınav birkaç oturumdan oluşuyor. Öğretmen adayları ÖABT, Eğitim Bilimleri gibi testlere de katılıyor. Kamuda memur olmak isteyenler puanlarını almak için KPSS lisans başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Peki; 2024 KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı mı, saat kaçta yayımlanır?

KPSS BAŞVURU KILAVUZU ve ÖSYM AİS EKRANI | 2024 KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar, saat kaçta başlıyor?

KPSS LİSANS BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT oturumları için başvuruya çıkıyor.

KPSS başvuruları 3 Mayıs Cuma (bugün) başlıyor. 3-15 Mayıs tarihleri boyunca işlemler tamamlanacak. Gözler ÖSYM ekranlarında!

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KPSS BAŞVURU KILAVUZU ve ÖSYM AİS EKRANI | 2024 KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar, saat kaçta başlıyor?

KPSS SINAV TAKVİMİ 2024

KPSS 2024 ÖSYM takvimine göre;

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz,

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz, 2. gün oturumları 21 Temmuz,

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos günü gerçekleşecek.

KPSS BAŞVURU KILAVUZU ve ÖSYM AİS EKRANI | 2024 KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar, saat kaçta başlıyor?

KPSS Ön Lisans 1 Eylül, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.

Ön Lisans başvuruları; 13 Haziran, Ortaöğretim başvuruları; 18 Temmuz ve DHBT başvuruları 09 Ağustos günü alınmaya başlayacak.

KPSS BAŞVURU KILAVUZU ve ÖSYM AİS EKRANI | 2024 KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar, saat kaçta başlıyor?

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

KPSS başvuru kılavuzu ile belli olması beklenen KPSS başvuru ücreti 2024 yılı için henüz netleşmedi.

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