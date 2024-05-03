Giriş Tarihi: 03.05.2024 07:18
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
07:44
KPSS BAŞVURU KILAVUZU ve ÖSYM AİS EKRANI | 2024 KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar, saat kaçta başlıyor?
KPSS başvuru kılavuzu 2024 takip edilmeye başladı. Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları için gözler 3 Mayıs tarihine dönerken ÖSYM AİS başvuru ekranı da ziyaret ediliyor. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve ÖABT testlerinin bulunduğu KPSS lisans başvurusu ne zaman, saat kaçta, nasıl yapılır gibi sorularla gündemde. Peki; KPSS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, nereye yatırılır? İşte, tüm detaylar...