KPSS BAŞVURU KILAVUZU ve ÖSYM AİS EKRANI | 2024 KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar, saat kaçta başlıyor?

KPSS başvuru ücreti, ekranı ve tarihleri ÖSYM ile belli oluyor. Lisans mezunlarının başvuruda bulunacağı sınav birkaç oturumdan oluşuyor. Öğretmen adayları ÖABT, Eğitim Bilimleri gibi testlere de katılıyor. Kamuda memur olmak isteyenler puanlarını almak için KPSS lisans başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Peki; 2024 KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı mı, saat kaçta yayımlanır?