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Haberler Fotohaber KPSS BAŞVURULARI: 2024 ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, engelli, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman?
Giriş Tarihi: 13.03.2024 14:38 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 14:38

KPSS BAŞVURULARI: 2024 ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, engelli, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman?

ÖSYM tarafından 2024 yılına ait sınav takvimi yayımlandı. Yayımlanan takvimin ardından gözler başvurulara çevrildi. Milyonlarca öğrencinin Kamu Personeli Seçme Sınavına girmek için gün saydığı şu günlerde KPSS başvuru tarihleri araştırılmaya başladı. 2024 yılında ÖSYM tarafından lisans, ön lisans, engelli, ortaöğretim, DHBT tüm oturumlara girecek adaylar için farklı puan türlerinden hesaplama yapılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alımında kullanılan puan türleri için başvurular ne sınav tarihleri belli oldu. Peki, KPSS başvurusu, KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman? İşte ayrıntılar

KPSS BAŞVURULARI: 2024 ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, engelli, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman?

Bu yıl gerçekleştirilecek olan ÖSYM sınav takvimi ilan edildi. Takvimle birlikte devlet kadrolarında görev almak isteyen; öğretmen, hemşire, polis, mimar, mühendis ve daha birçok meslek grubu için sınav başvuruları başlıyor! İşte KPSS 2024 takvimiyle ilgili tüm detaylar

KPSS BAŞVURULARI: 2024 ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, engelli, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman?

KPSS BAŞVURU 2024 NE ZAMAN?

2024 yılında 5 farklı KPSS gerçekleştirilecek. Öğretmen, sağlık görevlisi, din görevlisi, memur, mühendis, mimar vb. birçok alanda devlet kadrolarına yerleşmek isteyen adaylar puan türlerine göre sınavlara girecekler. İşte bu senenin KPSS takvimi:

EKPSS 12-29 Şubat 2024 tarihleri dün itibarıyla sona erdi. EKPSS 2 yılda bir gerçekleştirildiği için bir dahaki sınav 2026 yılında uygulanacaktır.

KPSS 2024 lisans ve ÖABT başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ön Lisans başvuruları 13 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS DHBT başvuruları 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.

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KPSS BAŞVURULARI: 2024 ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, engelli, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman?

KPSS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

EKPSS 7-8 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS 2024 lisans ve ÖABT geç başvuruları 22 Mayıs- 23 Mayıs 2024 tarihlerinde alınacak.

KPSS Ön Lisans 9-10 Temmuz 2024 tarihlerinde alınacak.

KPSS Ortaöğretim geç başvuruları 6-7 Ağustos 2024 tarihlerinde alınacak.

KPSS DHBT geç başvuruları 22 Ağustos 2025 tarihinde alınacak.

KPSS BAŞVURULARI: 2024 ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, engelli, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman?

KPSS LİSANS - ÖABT 2024 SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 28 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün 20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün 21 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak

KPSS BAŞVURULARI: 2024 ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, engelli, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman?

KPSS 2024 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS sınav sonuçları 23 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ve ÖABT sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

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