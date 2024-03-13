Giriş Tarihi: 13.03.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
14:38
KPSS BAŞVURULARI: 2024 ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, engelli, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman?
ÖSYM tarafından 2024 yılına ait sınav takvimi yayımlandı. Yayımlanan takvimin ardından gözler başvurulara çevrildi. Milyonlarca öğrencinin Kamu Personeli Seçme Sınavına girmek için gün saydığı şu günlerde KPSS başvuru tarihleri araştırılmaya başladı. 2024 yılında ÖSYM tarafından lisans, ön lisans, engelli, ortaöğretim, DHBT tüm oturumlara girecek adaylar için farklı puan türlerinden hesaplama yapılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alımında kullanılan puan türleri için başvurular ne sınav tarihleri belli oldu. Peki, KPSS başvurusu, KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman? İşte ayrıntılar