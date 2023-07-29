KPSS günü bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29-30 Temmuz toplu taşıma otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, tramvay bedava mı, İstanbul ve Ankara’da KPSS günü ulaşım ücretsiz mi?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Üç oturum şeklinde düzenlenecek sınavlara binlerce aday katılacak olup öğretim görevlileri gözetmen olarak görev alacak. Bu noktada imtihan öncesi öğrenciler ve görevli öğretmenler toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını öğrenmek istiyor. Bugün KPSS günü toplu taşıma ücretsiz mi, otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, tramvay bedava mı olacak merak ediliyor. Konu ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı son dakika açıklaması geldi. Peki, 29-30 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? İşte, yanıtı…