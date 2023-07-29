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Haberler Fotohaber KPSS günü bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29-30 Temmuz toplu taşıma otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, tramvay bedava mı, İstanbul ve Ankara’da KPSS günü ulaşım ücretsiz mi?
Giriş Tarihi: 29.07.2023 01:52 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 01:52

KPSS günü bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29-30 Temmuz toplu taşıma otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, tramvay bedava mı, İstanbul ve Ankara’da KPSS günü ulaşım ücretsiz mi?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Üç oturum şeklinde düzenlenecek sınavlara binlerce aday katılacak olup öğretim görevlileri gözetmen olarak görev alacak. Bu noktada imtihan öncesi öğrenciler ve görevli öğretmenler toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını öğrenmek istiyor. Bugün KPSS günü toplu taşıma ücretsiz mi, otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, tramvay bedava mı olacak merak ediliyor. Konu ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı son dakika açıklaması geldi. Peki, 29-30 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? İşte, yanıtı…

KPSS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 29-30 Temmuz 2023 bugün ve yarın toplu taşıma otobüs, metro, metrobüs, İETT, Marmaray, vapur, tramvay bedava mı, ücretsiz mi?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumları bu yıl 29-30 Temmuz tarihlerinde yani bugün ve yarın düzenleniyor. Alan Bilgisi 1. ve 2. oturumları Cumartesi günü, 3. oturumu ise Pazar günü yapılacak. KPSS günü toplu taşıma ücret tarifesi merak ediliyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınav öncesi adaylar ve öğretim görevlileri ''Bugün KPSS günü toplu taşıma ücretsiz mi, ulaşım bedava mı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Sınav günü trafik yoğunluğunu önlemek için İBB son dakika toplu taşıma haberi geldi. Peki, 29-30 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi, otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, tramvay bedava mı oldu? İşte, yanıtı…

KPSS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 29-30 Temmuz 2023 bugün ve yarın toplu taşıma otobüs, metro, metrobüs, İETT, Marmaray, vapur, tramvay bedava mı, ücretsiz mi?

2023 KPSS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumları öncesi adaylar toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyordu.

Konu ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

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KPSS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 29-30 Temmuz 2023 bugün ve yarın toplu taşıma otobüs, metro, metrobüs, İETT, Marmaray, vapur, tramvay bedava mı, ücretsiz mi?

İSTANBUL'DA 29-30 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi sınavlarına girecek adayların ve öğretim görevlilerinin toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacağını açıkladı.

KPSS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 29-30 Temmuz 2023 bugün ve yarın toplu taşıma otobüs, metro, metrobüs, İETT, Marmaray, vapur, tramvay bedava mı, ücretsiz mi?

İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''29-30 Temmuz Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak olan "Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS)" girecek öğrenciler ve öğretim görevlileri, sınav belgelerini göstererek entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabileceklerdir.''

KPSS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 29-30 Temmuz 2023 bugün ve yarın toplu taşıma otobüs, metro, metrobüs, İETT, Marmaray, vapur, tramvay bedava mı, ücretsiz mi?

KPSS ALAN SINAVI NE ZAMAN 2023, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

2023 KPSS kılavuzunda saat ve süre bilgilerine yer verildi. Yayımlanan başvuru kılavuzuna gör;

1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 29 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak ve sınav saat 10.15'te başlayacak.

2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) 29 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak ve sınav saat 14.45'te başlayacak.

3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 30 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak ve sınav saat 10.15'te başlayacak.

ÖABT (İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri) 6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak ve saat 10.15'te başlayacak

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