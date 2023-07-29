KPSS günü bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29-30 Temmuz toplu taşıma otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, tramvay bedava mı, İstanbul ve Ankara’da KPSS günü ulaşım ücretsiz mi?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumları bu yıl 29-30 Temmuz tarihlerinde yani bugün ve yarın düzenleniyor. Alan Bilgisi 1. ve 2. oturumları Cumartesi günü, 3. oturumu ise Pazar günü yapılacak. KPSS günü toplu taşıma ücret tarifesi merak ediliyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınav öncesi adaylar ve öğretim görevlileri ''Bugün KPSS günü toplu taşıma ücretsiz mi, ulaşım bedava mı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Sınav günü trafik yoğunluğunu önlemek için İBB son dakika toplu taşıma haberi geldi. Peki, 29-30 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi, otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, tramvay bedava mı oldu? İşte, yanıtı…