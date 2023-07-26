KPSS ÖABT sınav yerleri açıklandı mı 2023? ÖSYM AİS sorgulama ekranı ile Lisans KPSS ÖABT sınav yerleri giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖATB sınav yerleri sorgulama işlemleri araştırılıyor.Öğretmen adaylarının girmesi gereken sınav öncesinde giriş belgelerinin erişime açılması bekleniyor. Memur adayları Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri alanlarını tamamladı. ÖSYM ile KPSS ÖABT sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklancak soruları yanıt arıyor. Sınav tarihi öncesinde belgeler ve kimlikler hazırlanıyor. İşte, 2023 KPSS ÖABT sınav yerleri öğrenme ekranı...