KPSS ÖABT sınav yerleri açıklandı mı 2023? ÖSYM AİS sorgulama ekranı ile Lisans KPSS ÖABT sınav yerleri giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖABT sınav yerleri 2023 belgelerinin erişime açılması bekleniyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 6 Ağustos tarihinde gerçekleşecek. Sınava az bir süre kala adaylar sınava hangi sınav merkezinde gireceklerini araştırıyor. Lisans KPSS ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama işlemleri gündemdeki yerini aldı. KPSS giriş belgeleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden adayların T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile alınıyor. Peki, KPSS ÖABT sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, tüm merak edilenler…