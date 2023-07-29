Giriş Tarihi: 29.07.2023 00:35 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 00:35

KPSS SINAV DUASI Türkçe ve Arapça: KPSS sınavında başarı için okunacak dualar ve sureler ile çekilecek zikirler! Kalem Suresi oku-dinle

KPSS sınav duası Kamu Personel Seçme Sınavı öncesinde gündemdeki yerini aldı. Alan Bilgisi oturumları ÖSYM tarafından bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Sınavda başarılı olmak isteyen memur adayları dua ve sureler için arama motorlarına yöneldi. Adaylar ve aileleri KPSS sınavında okunacak dualar, çekilecek zikirler ve zihin açıklığı duası için araştırmalarına başladı. 2023 KPSS Alan Bilgisi sınavında okunacak sınav başarı duası Türkçe ve Arapça okunuşu ve meali arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, KPSS sınav duası ile KPSS alan sınavında başarı için okunacak dualar, sureler ve çekilecek zikirler nelerdir? İşte, sınavda başarı için Kalem Suresi oku-dinle!