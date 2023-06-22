KPSS NE ZAMAN 2023? ÖSYM takvimi ile GY-GK, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT 2023 Lisans KPSS sınavı ayın kaçında yapılacak, kaç gün kaldı?

ÖSYM TAKVİMİ İLE 2023 KPSS TARİHLERİ BELLİ OLDU!

2023 sınav ve sonuç açıklama takvimi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlandı.

Yayımlanan takvim ile beraber Kamu Personeli Seçme Sınavı (2023 KPSS) oturumları için tarihler belli oldu.