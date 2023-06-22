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Haberler Fotohaber KPSS NE ZAMAN 2023? ÖSYM takvimi ile GY-GK, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT 2023 Lisans KPSS sınavı ayın kaçında yapılacak, kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 22.06.2023 02:02 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 02:02

KPSS NE ZAMAN 2023? ÖSYM takvimi ile GY-GK, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT 2023 Lisans KPSS sınavı ayın kaçında yapılacak, kaç gün kaldı?

KPSS tarihleri 2023 için araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür (GY-GK), Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları için başvuruları 16-29 Mayıs tarihleri arasında alındı. Akabinde ise gözler sınav tarihlerine çevrildi. Kamuda memur olarak görev almak isteyen binlerce aday, ''2023 KPSS ne zaman, kaç gün kaldı?'' sorusuna yanıt arıyor. Temmuz ve Ağustos aylarında uygulanacak sınavlar için hazırlıklar sürüyor. İşte, ÖSYM takvimi ile 2023 Lisans KPSS sınav tarihleri

KPSS SINAV TARİHİ 2023 ÖSYM | GY-GK, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT 2023 Lisans KPSS sınavı ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı?

KPSS ne zaman 2023 yılı için yanıt arıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) bu yıl sadece lisans mezunları için düzenlenecek. Kamuda memur olarak çalışmanın hayalini kuran adaylar, kendi branşlarına göre Genel Yetenek-Genel Kültür (GY-GK), Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarında ter dökecek. Temmuz-Ağustos aylarında yapılacak sınavlar için başvuru süreci Mayıs ayında tamamlanmıştı. Sonuçların ardından ise tercih dönemi başlayacak. Peki, KPSS ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı? İşte, ÖSYM takvimi ile 2023 Lisans KPSS sınav tarihleri

KPSS SINAV TARİHİ 2023 ÖSYM | GY-GK, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT 2023 Lisans KPSS sınavı ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı?

KPSS 2023 BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvuruları,16-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında alındı.

KPSS 2023 Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvurusunu 16-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapamayanlar 6-7 Haziran 2023 geç başvuru gününde başvuru yaptı.

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KPSS SINAV TARİHİ 2023 ÖSYM | GY-GK, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT 2023 Lisans KPSS sınavı ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı?

ÖSYM TAKVİMİ İLE 2023 KPSS TARİHLERİ BELLİ OLDU!

2023 sınav ve sonuç açıklama takvimi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlandı.

Yayımlanan takvim ile beraber Kamu Personeli Seçme Sınavı (2023 KPSS) oturumları için tarihler belli oldu.

KPSS SINAV TARİHİ 2023 ÖSYM | GY-GK, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT 2023 Lisans KPSS sınavı ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı?

2023 KPSS NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 KPSS sınav takvimine göre;

KPSS 2023 Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz tarihinde,

2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 1. oturumu 29 Temmuz tarihinde

2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 2. oturumu 30 Temmuz tarihinde yapılacak.

2023 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 6 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

KPSS SINAV TARİHİ 2023 ÖSYM | GY-GK, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT 2023 Lisans KPSS sınavı ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı?

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS maratonu 6 Ağustos'ta tamamlanacak.

KPSS sonuçları ise ÖSYM tarafından 25 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

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