KPSS NE ZAMAN 2023? ÖSYM takvimi ile GY-GK, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT 2023 Lisans KPSS sınavı ayın kaçında yapılacak, kaç gün kaldı?

KPSS tarihleri 2023 için araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür (GY-GK), Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları için başvuruları 16-29 Mayıs tarihleri arasında alındı. Akabinde ise gözler sınav tarihlerine çevrildi. Kamuda memur olarak görev almak isteyen binlerce aday, ''2023 KPSS ne zaman, kaç gün kaldı?'' sorusuna yanıt arıyor. Temmuz ve Ağustos aylarında uygulanacak sınavlar için hazırlıklar sürüyor. İşte, ÖSYM takvimi ile 2023 Lisans KPSS sınav tarihleri…