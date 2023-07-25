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Haberler Fotohaber KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM'den 2023 KPSS lisans sonuçları için tarih açıklaması!
Giriş Tarihi: 25.07.2023 03:05 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 03:05

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM'den 2023 KPSS lisans sonuçları için tarih açıklaması!

2023 KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz Pazar günü düzenlendi. Şimdi ise sırada KPSS alan bilgisi sınavları ve ÖABT var. Binlerce adayın katılım sağlayacağı KPSS alan bilgisi sınavı 3 oturumda, ÖABT ise tek oturum şeklinde gerçekleşecek. Sınavların tamamlanması sonrası adayların gündeminde Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS lisans sınavı sonuç tarihi yer alıyor olacak. A grubu KPSS lisans sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM takvimi ile duyurulmuştu. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM ile 2023 Lisans KPSS sonuçları sorgulama ekranı…

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM’den 2023 KPSS lisans sonuçları için tarih açıklaması!

2023 KPSS Lisans Sınavı maratonu alan bilgisi oturumları ve ÖABT ile devam edecek. Kamuda memur olmak isteyen binlerce aday, 29-30 Ağustos 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan KPSS alan bilgisi sınavlarında ter dökecek. ÖABT ise 6 Ağustos'ta düzenlenecek. Bu noktada adayların odaklandığı konulardan biri de KPSS lisans sonuçları açıklanma tarihi oldu. ''Lisans KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?'' sorusu ÖSYM tarafından yayınlanan güncel KPSS sınav takvimi ile yanıt buldu. Peki, KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM ile 2023 KPSS lisans sınavı sonuç tarihi ve sorgulama ekranı…

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM’den 2023 KPSS lisans sonuçları için tarih açıklaması!

2022 KPSS GY-GK VE EĞİTİM BİLİMLERİ OTURUMLAR TAMAMLANDI!

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 23 Temmuz Pazar günü gerçekleştirildi. Sınav saat 10.15'te başladı ve adaylara 130 dakika sınav süresi verildi.

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumu ise 23 Temmuz Pazar günüöğleden sonra yapıldı. Sınav saat 14.45'te başladı ve 100 dakika cevaplama süresi verildi.

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KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM’den 2023 KPSS lisans sonuçları için tarih açıklaması!

KPSS 2023 SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!

23 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları adayların erişimine açıldı.

ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS sınav soruları ve cevaplarının %10'luk bölümüne aşağıdaki linklere tıklayarak erişebilirsiniz.

KPSS GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM’den 2023 KPSS lisans sonuçları için tarih açıklaması!

KPSS ALAN BİLGİSİ OTURUMLARI VE ÖABT TARİHLERİ

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 29 Temmuz tarihinde yapılacak ve saat 10.15'te başlayacak.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) 29 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak ve saat 14.45'te başlayacak.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 30 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak ve saat 10.15'te başlayacak.

ÖABT (İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri) 6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak ve saat 10.15'te başlayacak.

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM’den 2023 KPSS lisans sonuçları için tarih açıklaması!

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan güncel sınav takvimine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) maratonu 6 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanacak.

KPSS Lisans sınavı sonuçları, 25 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

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