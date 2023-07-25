KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM’den 2023 KPSS lisans sonuçları için tarih açıklaması!

2023 KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz Pazar günü düzenlendi. Şimdi ise sırada KPSS alan bilgisi sınavları ve ÖABT var. Binlerce adayın katılım sağlayacağı KPSS alan bilgisi sınavı 3 oturumda, ÖABT ise tek oturum şeklinde gerçekleşecek. Sınavların tamamlanması sonrası adayların gündeminde Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS lisans sınavı sonuç tarihi yer alıyor olacak. A grubu KPSS lisans sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM takvimi ile duyurulmuştu. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM ile 2023 Lisans KPSS sonuçları sorgulama ekranı…