Giriş Tarihi: 13.05.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
11:35
Kübra 2. Sezon tarihi belli oldu! Netflix duyurdu: Çağatay Ulusoy'lu Kübra dizisi 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
Netflix'in yerli dizisi Kübra 8 bölümden oluşan ilk sezonuyla adından söz ettirmeyi başarmıştı. Konusuyla oldukça merak uyandıran dizi 2. sezon onayını almıştı. Platform tarafından ikinci sezon tarihi için Haziran ayı işaret edilirken konusu ve ilk görselleri de yayınlanmıştı. Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Kübra dizisi 2. sezon ne zaman yayınlanacak sorusu yanıt buldu. İşte, Kübra 2. Sezon tarihi hakkında Netflix açıklaması…