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Haberler Fotohaber Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 11. bölüm izle | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm canlı izle
Giriş Tarihi: 05.02.2024 18:10 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 18:10

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 11. bölüm izle | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm canlı izle

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi 5 Şubat 2024 Pazartesi akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Uğur Güneş, Dilin Döğer ve Tuvana Türkay'ın yer aldığı dizi, yine heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyicilerini karşılıyor. Tarihi türdeki yapımda bu hafta, Askalan'ı fethetmek için yanıp tutuşan Selahaddin'in aklında tek bir şey vardır. O da Askalan'da düşmanlarının elinde esaret altında olan Süreyya. İşte, 5 Şubat 2024 TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 11. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 11. bölüm izle | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm canlı izle

Her Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 11. bölüm izle ekranı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Uğur Güneş ve Dilin Döğer'i başrolde buluşturan TRT 1'in tarihi türdeki dizisi bu hafta yeni bölümüyle ekranlara geliyor. 11. bölümde okla vurulduğu görülen Süreyya ölecek mi, yaşıyor mu soruları akıllarda yerini alıyor. Son bölümü TRT 1 ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte, TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle ekranı full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve tüm detaylar.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 11. bölüm izle | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm canlı izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜM İZLE!

TRT 1'in etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken, Kudüs'ü işgalden kurtaran büyük komutan Selahaddin Eyyubi'nin hikayesini ekranlara taşıyan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, on birinci bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

5 Şubat 2024 Pazartesi akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 11. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 11. bölüm izle | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm canlı izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 11. BÖLÜM ÖZETİ

Beklenmedik bir mucize gerçekleşmiş ve Karategin'in kurtardığı Selahaddin sağ salim bulunmuştur.

Yarım bıraktığı işi tamamlayıp Selahaddin'i öldürmek isteyen Gabriel ise Selahaddin'in yoldaşları ve ağabeyi Turanşah tarafından kıskıvrak yakalanmıştır.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 11. bölüm izle | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm canlı izle

Artık Selahaddin ayaklanacak ve Askalan'ın fethi gerçekleşecektir. Gabriel ise layığını bulacak ve Selahaddin'e yaptıklarının hesabını verecektir.

Ancak bir anda Dağın Efendisi ortaya çıkar ve Gabriel'i ortasına düştüğü ölüm çemberinden kurtarır. Selahaddin ise her ne kadar Askalan'ı fethetmek için yanıp tutuşsa da aklında tek bir şey vardır… Süreyya…

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 11. bölüm izle | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm canlı izle

Askalan'da düşmanlarının elinde esaret altındadır Süreyya. Üstelik onu Askalan kuşatmasının gerçekleşmemesi için koz olarak kullanıyorlardır.

Bir yanda küfre son vermek isteyen Sultan Nureddin ordusunu kuşatmaya hazırlarken diğer yanda Selahaddin adeta zamanla yarışacak ve Süreyya'yı ölümün pençesinden kurtarmak için kendisini tehlikenin ortasına atacaktır.

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