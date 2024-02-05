Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 11. bölüm izle | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm canlı izle

Giriş Tarihi: 05.02.2024 18:10
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
18:10
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi 5 Şubat 2024 Pazartesi akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Uğur Güneş, Dilin Döğer ve Tuvana Türkay'ın yer aldığı dizi, yine heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyicilerini karşılıyor. Tarihi türdeki yapımda bu hafta, Askalan'ı fethetmek için yanıp tutuşan Selahaddin'in aklında tek bir şey vardır. O da Askalan'da düşmanlarının elinde esaret altında olan Süreyya. İşte, 5 Şubat 2024 TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 11. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…