Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 12. yeni bölüm fragmanı izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragmanı yayınlandı

Giriş Tarihi: 06.02.2024 00:43
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
00:43
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 12. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. TRT 1 ekranlarının tarihi dizisi son olarak 11. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in yer aldığı yapımın son bölümünde Askalan'da esaret altında olan Süreyya, okla vuruldu. Gelecek bölümde yaşanacakları merak eden seyirciler arama motorlarına yöneldi. Peki; TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...