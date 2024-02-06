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Haberler Fotohaber Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 12. yeni bölüm fragmanı izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragmanı yayınlandı
Giriş Tarihi: 06.02.2024 00:43 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 00:43

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 12. yeni bölüm fragmanı izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragmanı yayınlandı

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 12. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. TRT 1 ekranlarının tarihi dizisi son olarak 11. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in yer aldığı yapımın son bölümünde Askalan'da esaret altında olan Süreyya, okla vuruldu. Gelecek bölümde yaşanacakları merak eden seyirciler arama motorlarına yöneldi. Peki; TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 12. yeni bölüm fragmanı izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragmanı yayınlandı

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak sorularının yanıtı araştırılmaya başladı. TRT 1'in tarihi türdeki dizisi son bölümüyle izleyicilerini merakta bıraktı. Süreyya'nın vurulmasının ardından yeni bölümde olacakları görmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Başrollerinde Uğur Güneş, Dilin Döğer, Tuvana Türkay ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun yer aldığı yapımın yeni sahneleri yayınlandı. İşte, TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 12. Bölüm fragmanı izle ekranı!

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 12. yeni bölüm fragmanı izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragmanı yayınlandı

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜM İZLE!

5 Şubat 2024 Pazartesi akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 11. bölüm izle için tıklayınız:

https://www.trt1.com.tr/

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 12. yeni bölüm fragmanı izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragmanı yayınlandı

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Pazartesi günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanı aşağıdaki linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/

https://www.youtube.com/@trt1

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 12. yeni bölüm fragmanı izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragmanı yayınlandı

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 11. BÖLÜM ÖZETİ

Beklenmedik bir mucize gerçekleşmiş ve Karategin'in kurtardığı Selahaddin sağ salim bulunmuştur.

Yarım bıraktığı işi tamamlayıp Selahaddin'i öldürmek isteyen Gabriel ise Selahaddin'in yoldaşları ve ağabeyi Turanşah tarafından kıskıvrak yakalanmıştır.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 12. yeni bölüm fragmanı izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragmanı yayınlandı

Artık Selahaddin ayaklanacak ve Askalan'ın fethi gerçekleşecektir. Gabriel ise layığını bulacak ve Selahaddin'e yaptıklarının hesabını verecektir.

Ancak bir anda Dağın Efendisi ortaya çıkar ve Gabriel'i ortasına düştüğü ölüm çemberinden kurtarır. Selahaddin ise her ne kadar Askalan'ı fethetmek için yanıp tutuşsa da aklında tek bir şey vardır… Süreyya…

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