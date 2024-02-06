Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 12. yeni bölüm fragmanı izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragmanı yayınlandı

Artık Selahaddin ayaklanacak ve Askalan'ın fethi gerçekleşecektir. Gabriel ise layığını bulacak ve Selahaddin'e yaptıklarının hesabını verecektir.

Ancak bir anda Dağın Efendisi ortaya çıkar ve Gabriel'i ortasına düştüğü ölüm çemberinden kurtarır. Selahaddin ise her ne kadar Askalan'ı fethetmek için yanıp tutuşsa da aklında tek bir şey vardır… Süreyya…