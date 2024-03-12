Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 17. bölüm fragmanı izle! TRT 1 Selahaddin Eyyubi fragmanı paylaşıldı!

Giriş Tarihi: 12.03.2024 00:28
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
00:28
TRT 1 ekranlarının tarihi dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son olarak 16. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in yer aldığı yapımın son bölümünde Mevdud sultan vekili olarak tahta oturur ve sandığı haçlılara teslim edip anlaşma yapmak ister. Gelecek bölümden detaylar görmek isteyen seyirciler ''Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 17. Bölüm fragmanı izle ekranı...