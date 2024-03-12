Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 17. bölüm fragmanı izle! TRT 1 Selahaddin Eyyubi fragmanı paylaşıldı!

Selahaddin'in Kutsal Ahit Sandığını ele geçirmesiyle telaşa düşen ve adeta gözü dönen Avram, Selahaddin'in obasını ablukaya alır. Öyle ki ne obadan birileri dışarı çıkabiliyor ne de obaya birileri girebiliyordur. Bu ahvalde Selahaddin iyice sıkışmış da olsa sandığı vermemekte kararlıdır. Cesur bir karar alır ve derhal sandığı Şam sarayına, Sultan Nureddin'e götürüp emanet eder.