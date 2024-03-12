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Haberler Fotohaber Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 17. bölüm fragmanı izle! TRT 1 Selahaddin Eyyubi fragmanı paylaşıldı!
Giriş Tarihi: 12.03.2024 00:28 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 00:28

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 17. bölüm fragmanı izle! TRT 1 Selahaddin Eyyubi fragmanı paylaşıldı!

TRT 1 ekranlarının tarihi dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son olarak 16. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in yer aldığı yapımın son bölümünde Mevdud sultan vekili olarak tahta oturur ve sandığı haçlılara teslim edip anlaşma yapmak ister. Gelecek bölümden detaylar görmek isteyen seyirciler ''Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 17. Bölüm fragmanı izle ekranı...

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 17. bölüm fragmanı izle! TRT 1 Selahaddin Eyyubi fragmanı paylaşıldı!

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları gündemdeki yerini aldı. TRT 1'in ilgiyle izlenen tarihi dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son olarak 16. Bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölünde neler olacağını merak eden izleyiciler fragman için arama motorlarına yöneldi. Başrollerinde Uğur Güneş, Dilin Döğer ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun yer aldığı tarihi yapım, her hafta Pazartesi günü ekranlara geliyor. İşte, TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 17. Bölüm fragmanı izle ekranı ve yeni bölüme dair detaylar…

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 17. bölüm fragmanı izle! TRT 1 Selahaddin Eyyubi fragmanı paylaşıldı!

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜM İZLE!

TRT 1'in etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren, Kudüs'ü işgalden kurtaran büyük komutan Selahaddin Eyyubi'nin hikayesini ekranlara taşıyan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, on altıncı bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

11 Mart 2024 Pazartesi akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 16. Bölüm izlemek için:

https://www.trt1.com.tr/diziler/kudus-fatihi-selahaddin-eyyubi

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 17. bölüm fragmanı izle! TRT 1 Selahaddin Eyyubi fragmanı paylaşıldı!

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Pazartesi günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 17. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/kudus-fatihi-selahaddin-eyyubi

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 17. bölüm fragmanı izle! TRT 1 Selahaddin Eyyubi fragmanı paylaşıldı!

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 16. BÖLÜM ÖZETİ

Selahaddin, Avram'ın Yahudi büyükleriyle yaptığı toplantıyı basmış ve Kutsal Ahit Sandığını ele geçirmiştir. Sultan Nureddin'in ise İsmet Hatun'la evleneceğini söylemesi de Böri obasında büyük bir şok etkisi yaratmıştı.

Ahit Sandığını ele geçiren Selahaddin'in karşısına Gregor çıkar. İyice köşeye sıkışan Selahaddin, büyük bir zekâ göstererek düşmanlarını atlatmayı başarır ve sandığı güvene alır.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 17. bölüm fragmanı izle! TRT 1 Selahaddin Eyyubi fragmanı paylaşıldı!

Selahaddin'in Kutsal Ahit Sandığını ele geçirmesiyle telaşa düşen ve adeta gözü dönen Avram, Selahaddin'in obasını ablukaya alır. Öyle ki ne obadan birileri dışarı çıkabiliyor ne de obaya birileri girebiliyordur. Bu ahvalde Selahaddin iyice sıkışmış da olsa sandığı vermemekte kararlıdır. Cesur bir karar alır ve derhal sandığı Şam sarayına, Sultan Nureddin'e götürüp emanet eder.

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