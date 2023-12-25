Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 7. bölümde neler olacak?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 7. Bölüm fragmanı izle araştırmaları başladı. TRT 1 ekranlarının sevilen aksiyon ve tarihi dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25 Aralık Pazartesi günü 6. bölümü ile seyircisiyle buluşmuştu. Başrollerinde Uğur Güneş, Dilin Döğer, Mehmet Ali Nuroğlu'nun yer aldığı dizinin yeni bölümleri pazartesi günleri TRT 1'de yayınlanıyor. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 7. Bölüm fragmanı izle linki…