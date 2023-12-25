Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 7. bölümde neler olacak?

Bu durum Selahaddin ve Sultan Nureddin cephesinde sert bir çatışmaya sebep olur. Selahaddin'e iyice intikam güden Gregor ise hemen harekete geçer ve vahşice bir hareketle Selahaddin'in esaretten kurtardığı alplarla, Halil'i öldürür. Halil'in ölümü Askalan obasında da büyük bir acı ve öfkeyle karşılanır.