KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler yaşanacak?

Giriş Tarihi: 02.01.2024 01:20
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
01:20
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 8. Bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. TRT 1'in tarihi dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son olarak yedinci bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı yapımın son bölümünde, fedailerine cenneti bahşederek isyan ateşini harlayan, karanlıkların efendisi Raşidüddin Sinan hikayeye dahil oldu. Gelecek bölümü merak eden seyirciler, şimdi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı araştırması yapıyor. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 8. Bölüm fragmanı izle linki...