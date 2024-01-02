KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler yaşanacak?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nusreddin hiç beklenmedik bir şekilde saraya gelmiş ve Sultan Nureddin'e Selahaddin'in onun öz oğlu olmadığını öğrendiğini söylemiştir. Selahaddin ise Gregor'un elindeki esirleri kurtarmıştır.