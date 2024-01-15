Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam yok mu, neden yok? TRT 1 yayın akışı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm tarihi

''Siz değerli izleyicilerimize daha kaliteli bir içerik sunabilmek adına büyük bir özveriyle çalışıyoruz ancak kaliteden ödün vermemek kimi sahnelerinin çekimlerinin günlerce sürmesine neden olmaktadır.

Bu nedenle dizimize bir hafta ara vermek durumundayız. Yeni bölümümüzü 22 Ocak Pazartesi günü sizlerin beğenisine sunacağız.''