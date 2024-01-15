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Haberler Fotohaber Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam yok mu, neden yok? TRT 1 yayın akışı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm tarihi
Giriş Tarihi: 15.01.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 09:41

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam yok mu, neden yok? TRT 1 yayın akışı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm tarihi

TRT 1 ekranlarının tarihi türdeki dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam var mı yok mu, neden yok soruları yanıt arıyor. Başrollerinde Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in yer aldığı dizinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Yeni bölümü merakla beklenen yapım için TRT 1 yayın akışı Pazartesi listesi dizinin sıkı takipçileri tarafından kontrol ediliyor. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam var mı yok mu, neden yok? İşte, 15 Ocak 2024 TRT 1 yayın akışı ve yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar...

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam yok mu, neden yok? TRT 1 yayın akışı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm tarihi

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam var mı yok mu soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından yanıt aramaya başladı. Uğur Güneş ve Dilin Döğer'i başrolde buluşturan dizi, son olarak 8. bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Tarihi yapımın yeni bölümü merakla beklenirken yapımcıdan flaş bir açıklama geldi. Bu kapsamda izleyiciler 15 Ocak 2024 TRT 1 yayın akışı Pazartesi listesi kontrollerine başladı. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bugün var mı, yok mu, neden yok? İşte, 15 Ocak 2024 TRT 1 yayın akışı ile detaylı bilgiler…

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam yok mu, neden yok? TRT 1 yayın akışı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm tarihi

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi 15 Ocak 2024 Pazartesi akşamı yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek.

Dizinin yapımcısı Emre Konuk, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu. Konuk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam yok mu, neden yok? TRT 1 yayın akışı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm tarihi

''Siz değerli izleyicilerimize daha kaliteli bir içerik sunabilmek adına büyük bir özveriyle çalışıyoruz ancak kaliteden ödün vermemek kimi sahnelerinin çekimlerinin günlerce sürmesine neden olmaktadır.

Bu nedenle dizimize bir hafta ara vermek durumundayız. Yeni bölümümüzü 22 Ocak Pazartesi günü sizlerin beğenisine sunacağız.''

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam yok mu, neden yok? TRT 1 yayın akışı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm tarihi

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Emre Konuk'un açıklamasına göre; Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi 22 Ocak 2024 Pazartesi akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam yok mu, neden yok? TRT 1 yayın akışı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm tarihi

TRT 1 YAYIN AKIŞI | 15 OCAK 2024 PAZARTESİ

05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:30 İncir Ağacı

06:35 Benim Adım Melek

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Diriliş "Ertuğrul"

17:45 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

23:20 Teşkilat

02:15 Hayallerinin Peşinde

03:00 Diriliş "Ertuğrul"

05:20 Kapanış

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