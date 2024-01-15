Giriş Tarihi: 15.01.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
09:41
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam yok mu, neden yok? TRT 1 yayın akışı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm tarihi
TRT 1 ekranlarının tarihi türdeki dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam var mı yok mu, neden yok soruları yanıt arıyor. Başrollerinde Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in yer aldığı dizinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Yeni bölümü merakla beklenen yapım için TRT 1 yayın akışı Pazartesi listesi dizinin sıkı takipçileri tarafından kontrol ediliyor. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam var mı yok mu, neden yok? İşte, 15 Ocak 2024 TRT 1 yayın akışı ve yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar...