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Haberler Fotohaber Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Melik Mevdud kimdir, tarihte var mı? Selahaddin Eyyubi’nin Melik Mevdud’u Bülent Şakrak kimdir, kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 12.02.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 11:58

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Melik Mevdud kimdir, tarihte var mı? Selahaddin Eyyubi’nin Melik Mevdud’u Bülent Şakrak kimdir, kaç yaşında, nereli?

TRT 1 ekranında yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Tarihi türdeki yapıma Melik Mevdud karakteriyle dahil olan oyuncu Bülent Şakrak hayatı hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı merak konusu oldu. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Melik Mevdud kimdir, tarihte var mı, nasıl öldü? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin Melik Mevdud'u Bülent Şakrak kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Bülent Şakrak hakkında bilgiler…

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Melik Mevdud kimdir, tarihte var mı? Selahaddin Eyyubi’nin Melik Mevdud’u Bülent Şakrak kimdir, kaç yaşında, nereli?

TRT 1'in dönem dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölümleriyle ekran macerasına devam ediyor. Uğur Güneş ve Dilin Döğer'i buluşturan diziye yeni bir isim dahil oldu. Bülent Şakrak, Melik Mevdud karakterine hayat verecek. Oyuncu ve rolü hakkında bilgi edinmek isteyenler, ''Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Melik Mevdud kimdir, tarihte nasıl öldü?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan karakterin tarihteki yeri merak ediliyor. Peki, Bülent Şakrak kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin Melik Mevdud'u Bülent Şakrak hayatı hakkında merak edilenler…

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Melik Mevdud kimdir, tarihte var mı? Selahaddin Eyyubi’nin Melik Mevdud’u Bülent Şakrak kimdir, kaç yaşında, nereli?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM İLE EKRANLARDA!

TRT 1 ekranlarının dönem dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 12 Şubat Pazartesi akşamı 12. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, senaryosunu İsa Yıldız'ın kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde Melik Mevdud karakteri izleyicilerin dikkatini çekecek.

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Melik Mevdud kimdir, tarihte var mı? Selahaddin Eyyubi’nin Melik Mevdud’u Bülent Şakrak kimdir, kaç yaşında, nereli?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ MELİK MEVDUD KİMDİR?

Bülent Şakrak, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin yeni bölümünden itibaren Melik Mevdud karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda '' Sultan Nureddin'in kardeşi Melik Mevdud geliyor!'' denildi.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Melik Mevdud kimdir, tarihte var mı? Selahaddin Eyyubi’nin Melik Mevdud’u Bülent Şakrak kimdir, kaç yaşında, nereli?

BÜLENT ŞAKRAK KİMDİR?

26 Ağustos 1977'de İstanbul'da doğan Bülent Şakrak, tiyatroya 1996 yılında Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'nda gençlik ve çocuk oyunlarında rol alarak başladı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümününe girdi. Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'nun ardından Müjdat Gezen Tiyatrosu ve Yayla Sanat Merkezi Tiyatrosu'nda çalışan oyuncu 2004 yılından beri Kent Oyuncuları'nın kadrosunda yer alan oyuncu, grubun sergilediği Ölümüne, 39 Basamak, Kumarbazın Seçimi, Inishmore'lu Yüzbaşı gibi çeşitli oyunlarda rol aldı.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Melik Mevdud kimdir, tarihte var mı? Selahaddin Eyyubi’nin Melik Mevdud’u Bülent Şakrak kimdir, kaç yaşında, nereli?

39 Basamak'ta oynamaya devam ederken İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen Tamamen Doluyuz isimli oyunda dış ses olarak yer aldı. Tiyatronun yanı sıra dizilerde de rol alan oyuncu, BluTV'de yayınlanan Dudullu Postası dizisinde oynamıştır. Ayrıca, YouTube'da Bülent Şakrak'la Art Niyet isimli program yapmıştır.

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