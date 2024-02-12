Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Melik Mevdud kimdir, tarihte var mı? Selahaddin Eyyubi’nin Melik Mevdud’u Bülent Şakrak kimdir, kaç yaşında, nereli?

BÜLENT ŞAKRAK KİMDİR?

26 Ağustos 1977'de İstanbul'da doğan Bülent Şakrak, tiyatroya 1996 yılında Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'nda gençlik ve çocuk oyunlarında rol alarak başladı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümününe girdi. Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'nun ardından Müjdat Gezen Tiyatrosu ve Yayla Sanat Merkezi Tiyatrosu'nda çalışan oyuncu 2004 yılından beri Kent Oyuncuları'nın kadrosunda yer alan oyuncu, grubun sergilediği Ölümüne, 39 Basamak, Kumarbazın Seçimi, Inishmore'lu Yüzbaşı gibi çeşitli oyunlarda rol aldı.