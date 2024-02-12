Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Melik Mevdud kimdir, tarihte var mı? Selahaddin Eyyubi’nin Melik Mevdud’u Bülent Şakrak kimdir, kaç yaşında, nereli?

Giriş Tarihi: 12.02.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
11:58
TRT 1 ekranında yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Tarihi türdeki yapıma Melik Mevdud karakteriyle dahil olan oyuncu Bülent Şakrak hayatı hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı merak konusu oldu. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Melik Mevdud kimdir, tarihte var mı, nasıl öldü? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin Melik Mevdud'u Bülent Şakrak kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Bülent Şakrak hakkında bilgiler…