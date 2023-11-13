Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi oyuncuları kimler? TRT 1 yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi konusu nedir, nerede çekiliyor?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi oyuncuları ve konusu için araştırmalar başladı. Başrollerinde Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in yer aldığı TRT 1'in yeni dizisi, 13 Kasım 2023 Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Tarih sayfalarına ışık tutan hikayesiyle dikkat çeken yapım, usta oyuncularla genç isimleri buluşturuyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Merakla beklenen dizi, Selahaddin Eyyubi'nin asırlar önce Kudüs'ü işgalden kurtarmasını ekranlara taşıyor. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi oyuncuları kimler, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekiliyor? İşte, TRT 1 dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri hakkında merak edilenler…