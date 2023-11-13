Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi oyuncuları kimler? TRT 1 yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi konusu nedir, nerede çekiliyor?

SELAHADDİN EYYUBİ KİMDİR?

Selahaddin Eyyubi, 1137- 1193 yılları arasında yaşamıştır. Eyyubiler Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarıdır. Onu tarihte ünlü bir şahsiyet haline getiren olay ise, 1187 yılında Kudüs'ü Haçlılardan geri almasıdır. 4 Temmuz 1187 tarihinde gerçekleşen Hıttin Muharebesi'nde, Kudüs Kralı Lüzinyanlı Guy'ı yenmmiş ve ordusunun büyük bir bölümünü yok etmiştir. Böylece, Kudüs üzerindeki 88 yıllık Hristiyan hakimiyetine son vermiştir. Selahaddin Eyyubi, üçüncü Haçlı Seferi'nde İngiliz Kralı 1. Richard'a (Aslan Yürekli Richard) yenilse de yaptığı antlaşmayla Kudüs'ü teslim etmemiştir. Daha sonra Mısır'ı almış ve kendini Mısır Sultan'ı ilan etmiştir. Hem hayatı boyunca hem de ölümünden sonra, her zaman "Kudüs Fatihi" olarak anılmıştır.