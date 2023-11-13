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Haberler Fotohaber Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi oyuncuları kimler? TRT 1 yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi konusu nedir, nerede çekiliyor?
Giriş Tarihi: 13.11.2023 13:50 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 13:50

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi oyuncuları kimler? TRT 1 yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi konusu nedir, nerede çekiliyor?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi oyuncuları ve konusu için araştırmalar başladı. Başrollerinde Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in yer aldığı TRT 1'in yeni dizisi, 13 Kasım 2023 Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Tarih sayfalarına ışık tutan hikayesiyle dikkat çeken yapım, usta oyuncularla genç isimleri buluşturuyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Merakla beklenen dizi, Selahaddin Eyyubi'nin asırlar önce Kudüs'ü işgalden kurtarmasını ekranlara taşıyor. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi oyuncuları kimler, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekiliyor? İşte, TRT 1 dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri hakkında merak edilenler…

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi oyuncuları kimler? TRT 1 yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi konusu nedir, nerede çekiliyor?

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yayın hayatına bu akşam başlıyor. Her hafta Pazartesi günleri izleyici karşısına çıkacak olan yapım, birbirinden ünlü oyuncuları buluşturuyor. Büyük Kumandan Selahaddin Eyyubi'nin destansı öyküsünü ele alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi oyuncuları ve konusu gündemdeki yerini aldı. Fragmanları sonrası heyecanla beklenen dizinin ilk bölümü için ekran başına geçildi. Peki; Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte, TRT 1 dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi oyuncu kadrosu, konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri…

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi oyuncuları kimler? TRT 1 yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi konusu nedir, nerede çekiliyor?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!

Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi yayın hayatına başlıyor.

Başrollerinde Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in yer aldığı Akli Film imzalı dizi, 13 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi oyuncuları kimler? TRT 1 yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi konusu nedir, nerede çekiliyor?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Senaryosunu Serdar Öznalan'ın kaleme aldığı Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi dizisi, 1169 ile 1193 yılları arasında Suriye ve Mısır Sultanlığı yapan ve Eyyubiler devletini kuran Büyük Kumandan Selahattin Eyyubi'nin hayat hikayesini ekranlara taşıyacak.

Seyircilerini 10. yüzyıla götürecek olan dizi, asırlar önce mukaddes şehir Kudüs'ü işgalden kurtaran Büyük Kumandan Selahaddin Eyyubi'nin büyük başarılarına ve zorlu hayatına odaklanacak.

Dizinin fragmanına Kudüs'ün fethinin ve ardından İslam aleminin yeniden yükselişinin vurgulandığı ve Eyyubi'nin "Kudüs fedakarlıktır" sözü damga vurmuştu.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi oyuncuları kimler? TRT 1 yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi konusu nedir, nerede çekiliyor?

SELAHADDİN EYYUBİ KİMDİR?

Selahaddin Eyyubi, 1137- 1193 yılları arasında yaşamıştır. Eyyubiler Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarıdır. Onu tarihte ünlü bir şahsiyet haline getiren olay ise, 1187 yılında Kudüs'ü Haçlılardan geri almasıdır. 4 Temmuz 1187 tarihinde gerçekleşen Hıttin Muharebesi'nde, Kudüs Kralı Lüzinyanlı Guy'ı yenmmiş ve ordusunun büyük bir bölümünü yok etmiştir. Böylece, Kudüs üzerindeki 88 yıllık Hristiyan hakimiyetine son vermiştir. Selahaddin Eyyubi, üçüncü Haçlı Seferi'nde İngiliz Kralı 1. Richard'a (Aslan Yürekli Richard) yenilse de yaptığı antlaşmayla Kudüs'ü teslim etmemiştir. Daha sonra Mısır'ı almış ve kendini Mısır Sultan'ı ilan etmiştir. Hem hayatı boyunca hem de ölümünden sonra, her zaman "Kudüs Fatihi" olarak anılmıştır.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi oyuncuları kimler? TRT 1 yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi konusu nedir, nerede çekiliyor?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Dizide Uğur Güneş ve Dilin Döğer ikilisine;

Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Erdinç Gülener, Tuvana Türkay, Ekin Türkmen, Gökçe Akyıldız, Sezgin Erdemir, Ece Özdikici, Seda Yıldız gibi isimler eşlik ediyor.

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