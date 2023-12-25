Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Raşidüddin Sinan kimdir, tarihte var mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin Raşidüddin Sinan’ı Barış Bağcı kimdir, kaç yaşında, nereli?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in başrollerini paylaştığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Yeni bölümde yapıma Raşidüddin Sinan dahil oldu. Mamıdiğer Masyaflı Sinan karakterini gören izleyiciler, role hayat veren oyuncu Barış Bağcı hayatı hakkında detayları araştırmaya başladı. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı merak ediliyor. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Raşidüddin Sinan kimdir, tarihte var mı, nasıl öldü? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin Raşidüddin Sinan'ı Barış Bağcı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Barış Bağcı hakkında bilgiler...