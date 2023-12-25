Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Raşidüddin Sinan kimdir, tarihte var mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin Raşidüddin Sinan’ı Barış Bağcı kimdir, kaç yaşında, nereli?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ ADSIZ BEY KİMDİR?

Barış Bağcı, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin yeni bölümünden itibaren Raşidüddin Sinan karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin yapımcısı Emre Konuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli dostum Barış Bağcı, Selahaddin Eyyubi ve Nureddin Zengi'nin en azılı düşmanlarından, Alamut'ta Hasan Sabbah'ın yaktığı ateşi, bütün İslâm âlemini tutuşturmak için Suriye'de daha da harlayan Raşidüddin Sinan, namıdiğer Masyaflı Sinan rolü ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizimize katıldı." ifadelerini kullandı.