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Haberler Fotohaber Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Raşidüddin Sinan kimdir, tarihte var mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin Raşidüddin Sinan’ı Barış Bağcı kimdir, kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 25.12.2023 15:50 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 15:50

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Raşidüddin Sinan kimdir, tarihte var mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin Raşidüddin Sinan’ı Barış Bağcı kimdir, kaç yaşında, nereli?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in başrollerini paylaştığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Yeni bölümde yapıma Raşidüddin Sinan dahil oldu. Mamıdiğer Masyaflı Sinan karakterini gören izleyiciler, role hayat veren oyuncu Barış Bağcı hayatı hakkında detayları araştırmaya başladı. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı merak ediliyor. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Raşidüddin Sinan kimdir, tarihte var mı, nasıl öldü? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin Raşidüddin Sinan'ı Barış Bağcı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Barış Bağcı hakkında bilgiler...

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Raşidüddin Sinan kimdir, tarihte var mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin Raşidüddin Sinan’ı Barış Bağcı kimdir, kaç yaşında, nereli?

TRT 1'in dönem dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölümleriyle ekran macerasına devam ediyor. Başrollerinde Uğur Güneş, Dilin Döğer ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun yer aldığı diziye yeni bir isim dahil oldu. Barış Bağcı, Raşidüddin Sinan karakterine hayat verecek. Oyuncu ve rolü hakkında bilgi edinmek isteyen dizinin sıkı takipçileri ise bu noktada ''Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Raşidüddin Sinan kimdir, tarihte nasıl öldü?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan namıdiğer Masyaflı Sinan karakterinin tarihteki yeri merak ediliyor. Peki, Barış Bağcı kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin Raşidüddin Sinan'ı Barış Bağcı hayatı hakkında merak edilenler…

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Raşidüddin Sinan kimdir, tarihte var mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin Raşidüddin Sinan’ı Barış Bağcı kimdir, kaç yaşında, nereli?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM İLE EKRANLARDA!

TRT 1 ekranlarının dönem dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 25 Aralık Pazartesi akşamı 6. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Yönetmen koltuğuna Sedat İnci'nin oturduğu, senaryosunu İsa Yıldız'ın kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde Raşidüddin Sinan karakteri izleyicilerin dikkatini çekecek.

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Raşidüddin Sinan kimdir, tarihte var mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin Raşidüddin Sinan’ı Barış Bağcı kimdir, kaç yaşında, nereli?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ ADSIZ BEY KİMDİR?

Barış Bağcı, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin yeni bölümünden itibaren Raşidüddin Sinan karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin yapımcısı Emre Konuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli dostum Barış Bağcı, Selahaddin Eyyubi ve Nureddin Zengi'nin en azılı düşmanlarından, Alamut'ta Hasan Sabbah'ın yaktığı ateşi, bütün İslâm âlemini tutuşturmak için Suriye'de daha da harlayan Raşidüddin Sinan, namıdiğer Masyaflı Sinan rolü ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizimize katıldı." ifadelerini kullandı.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Raşidüddin Sinan kimdir, tarihte var mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin Raşidüddin Sinan’ı Barış Bağcı kimdir, kaç yaşında, nereli?

BARIŞ BAĞCI KİMDİR?

27 Mayıs 1975 tarihinde Karaman'da dünyaya gelen tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Barış Bağcı, Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda yaklaşık 15 yıl kadar görev aldıktan sonra, oyunculuk kariyerine İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda devam eden Bağcı, TRT 1'de yayınlanan Diriliş "Ertuğrul" dizisinde Moğol kumandanı Baycu Noyan karakterini canlandırarak kariyerinde ün kazandı.

Çember adlı polisiye serisinde Başkomiser Barış, Masumlar Apartmanı dizisinde Cüneyt karakterlerini canlandırdı.

TRT 1'de yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarı olan Tuğrul Bey'i canlandıran Barış Bağcı, Kudüs Fatiih Selahaddin Eyyubi dizisiyle ekranlara döndü.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Raşidüddin Sinan kimdir, tarihte var mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin Raşidüddin Sinan’ı Barış Bağcı kimdir, kaç yaşında, nereli?

ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2005 Gümüş Emir

2006 Pars : Kiraz Operasyonu

2006-2007 Kırık Kanatlar Halim

2007 Yaralı Yürek Veysel

2009 Nefes : Vatan Sağolsun Üsteğmen Barış

2009-2010 Yaprak Dökümü Ali Sarper

2010 Kaybedenler Kulübü Devrim

2011 Pazarları Hiç Sevmem Ali

2011-2012 Küçük Hanımefendi Ömer

2015 Kara Kutu Kâtip Günal

2015-2016, 2018 Diriliş "Ertuğrul" Baycu Noyan

2017, 2021 Çember Başkomiser Barış

2020-2021 Masumlar Apartmanı Cüneyt

2021-2023 Alparslan: Büyük Selçuklu Tuğrul Bey

2023- Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Dağın Şeyhi Sinan

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