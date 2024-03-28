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Haberler Fotohaber Kül Masalı 6.bölüm yayında! TRT1 dizi ekranı ile Kül Masalı yeni bölüm canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 28.03.2024 19:16 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 19:16

Kül Masalı 6.bölüm yayında! TRT1 dizi ekranı ile Kül Masalı yeni bölüm canlı izle ekranı

TRT1 ekranlarının yeni dizisi Kül Masalı geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle yayınlanmıştı. 28 Mart Perşembe günü altıncı bölümüyle ekranlara gelen dizi için izleyiciler "Kül Masalı canlı izle" ekranı başında yer aldılar. Başrollerinde Sevda Erginci ve Gökhan Alkan'ın yer aldığı dizide iki farklı aileden ve geçmişten gelen iki gencin birbirine aşkını anlatıyor. Annesinin yaşadığını bilen tek kişi olan kuzeni Süreyya ile birlikte annesinin peşine düşerler. Peki Kül Masalı 6. bölümde neler oldu? İşte Kül Masalı 6. bölüm canlı izle

Kül Masalı 6.bölüm yayında! TRT1 dizi ekranı ile Kül Masalı yeni bölüm canlı izle ekranı

İş adamı Arat ve aşçı Özge'nin ilk görüşte aşk masalındaki sihir bozuluyor. Genç aşıklar gerçekle ve geçmişle yüzleşiyorlar. Başrollerinde Sevda Erginci ve Gökhan Alkan'ın yer aldığı Kül Masalı dizisi bu akşam 6. bölümüyle TRT1 ekranlarında. İşte Kül Masalı 6.bölüm canlı izle

Kül Masalı 6.bölüm yayında! TRT1 dizi ekranı ile Kül Masalı yeni bölüm canlı izle ekranı

KÜL MASALI 6. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI

Kül Masalı 6. bölümü canlı olarak aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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Kül Masalı 6.bölüm yayında! TRT1 dizi ekranı ile Kül Masalı yeni bölüm canlı izle ekranı

KÜL MASALI 6. BÖLÜM ÖZETİ

Jale'nin türküyü annesinin değiştirdiği sözlerle söylemesi Özge için çok sarsıcı olur. Özge, Jale ve Arat'ın annesini tanıyor olma ihtimalini araştırmaya karar verir. Annesinin yaşadığını bilen tek kişi olan kuzeni Süreyya ile birlikte annesinin peşine düşerler.

Kül Masalı 6.bölüm yayında! TRT1 dizi ekranı ile Kül Masalı yeni bölüm canlı izle ekranı

Diğer yandan Tufan Arat'ı kaçırıp Jale'yi alıkoyan kişi olduğunu itiraf etmesini ister. Tufan, Arat'tan beklediği itirafı alamasa da Jale'nin geçmişi ile ilgili sarsıcı bir gerçeği öğrenir. Neveser ise Jale ve Arat'ın evliliğini kurtarmak için akıl almaz bir yol izlemeye karar verir.

Kül Masalı 6.bölüm yayında! TRT1 dizi ekranı ile Kül Masalı yeni bölüm canlı izle ekranı

Komiser yardımcısı Müge'nin hedefinde ise Jale'nin kaybının ardındaki en büyük şüpheli Erhan vardır. Nihayetinde kendini tüm yaşananların dışında tutmaya çalışan Erhan'ın aslında hiç de dürüst davranmadığını sarsıcı bir şekilde öğreniriz. Son olarak beklenmedik bir anda Giraylı köşküne gelen davetsiz misafirler, Jale'nin geçmişiyle ilgili büyük sırrı ortaya çıkarıp tüm ailenin üzerinde bir bomba etkisi yaratırlar.

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