Giriş Tarihi: 28.03.2024 19:16
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
19:16
Kül Masalı 6.bölüm yayında! TRT1 dizi ekranı ile Kül Masalı yeni bölüm canlı izle ekranı
TRT1 ekranlarının yeni dizisi Kül Masalı geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle yayınlanmıştı. 28 Mart Perşembe günü altıncı bölümüyle ekranlara gelen dizi için izleyiciler "Kül Masalı canlı izle" ekranı başında yer aldılar. Başrollerinde Sevda Erginci ve Gökhan Alkan'ın yer aldığı dizide iki farklı aileden ve geçmişten gelen iki gencin birbirine aşkını anlatıyor. Annesinin yaşadığını bilen tek kişi olan kuzeni Süreyya ile birlikte annesinin peşine düşerler. Peki Kül Masalı 6. bölümde neler oldu? İşte Kül Masalı 6. bölüm canlı izle