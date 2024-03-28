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Haberler Fotohaber KÜL MASALI 7. BÖLÜM FRAGMAN İZLE || TRT1 Kül Masalı fragmanı ile yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 28.03.2024 23:14 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 00:46

KÜL MASALI 7. BÖLÜM FRAGMAN İZLE || TRT1 Kül Masalı fragmanı ile yeni bölümde neler yaşanacak?

TRT1 ekranlarının yeni dizisi Kül Masalı 6. bölümüyle yayınlandı. İkinci bölümü seyreden izleyiciler 7. bölüm için fragman araştırmasın başladılar. Başrollerinde Sevda Erginci ve Gökhan Alkan'ın yer aldığı dizide iki farklı aileden ve geçmişten gelen iki gencin birbirine aşkını anlatıyor. Bu bölümde Jale'nin sırrının ortaya çıkması aileye bomba gibi düştü. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Kül Masalı 7. bölüm fragmanı

KÜL MASALI 7. BÖLÜM FRAGMAN İZLE || TRT1 Kül Masalı fragmanı ile yeni bölümde neler yaşanacak?

Başrollerinde Sevda Erginci ve Gökhan Alkan'ın yer aldığı Kül Masalı dizisi bu akşam 6. bölümüyle TRT1 ekranlarındaydı. Kül Masalı için 7. bölüm fragman araştırmaları başladı. İşte Kül Masalı 7. bölüm fragman izle

KÜL MASALI 7. BÖLÜM FRAGMAN İZLE || TRT1 Kül Masalı fragmanı ile yeni bölümde neler yaşanacak?

KÜL MASALI 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kül Masalı dizisi 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.youtube.com/@kulmasalitrt

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KÜL MASALI 7. BÖLÜM FRAGMAN İZLE || TRT1 Kül Masalı fragmanı ile yeni bölümde neler yaşanacak?

KÜL MASALI 6. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE EKRANI

Kül Masalı 6. bölümü tek parça olarak aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=MeZt5-Xnd_w

KÜL MASALI 7. BÖLÜM FRAGMAN İZLE || TRT1 Kül Masalı fragmanı ile yeni bölümde neler yaşanacak?

KÜL MASALI 6.BÖLÜM ÖZETİ

Jale'nin türküyü annesinin değiştirdiği sözlerle söylemesi Özge için çok sarsıcı olur. Özge, Jale ve Arat'ın annesini tanıyor olma ihtimalini araştırmaya karar verir. Annesinin yaşadığını bilen tek kişi olan kuzeni Süreyya ile birlikte annesinin peşine düşerler.

KÜL MASALI 7. BÖLÜM FRAGMAN İZLE || TRT1 Kül Masalı fragmanı ile yeni bölümde neler yaşanacak?

Diğer yandan Tufan Arat'ı kaçırıp Jale'yi alıkoyan kişi olduğunu itiraf etmesini ister. Tufan, Arat'tan beklediği itirafı alamasa da Jale'nin geçmişi ile ilgili sarsıcı bir gerçeği öğrenir. Neveser ise Jale ve Arat'ın evliliğini kurtarmak için akıl almaz bir yol izlemeye karar verir.

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