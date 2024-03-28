KÜL MASALI 7. BÖLÜM FRAGMAN İZLE || TRT1 Kül Masalı fragmanı ile yeni bölümde neler yaşanacak?

Diğer yandan Tufan Arat'ı kaçırıp Jale'yi alıkoyan kişi olduğunu itiraf etmesini ister. Tufan, Arat'tan beklediği itirafı alamasa da Jale'nin geçmişi ile ilgili sarsıcı bir gerçeği öğrenir. Neveser ise Jale ve Arat'ın evliliğini kurtarmak için akıl almaz bir yol izlemeye karar verir.