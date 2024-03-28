Giriş Tarihi: 28.03.2024 23:14
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
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KÜL MASALI 7. BÖLÜM FRAGMAN İZLE || TRT1 Kül Masalı fragmanı ile yeni bölümde neler yaşanacak?
TRT1 ekranlarının yeni dizisi Kül Masalı 6. bölümüyle yayınlandı. İkinci bölümü seyreden izleyiciler 7. bölüm için fragman araştırmasın başladılar. Başrollerinde Sevda Erginci ve Gökhan Alkan'ın yer aldığı dizide iki farklı aileden ve geçmişten gelen iki gencin birbirine aşkını anlatıyor. Bu bölümde Jale'nin sırrının ortaya çıkması aileye bomba gibi düştü. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Kül Masalı 7. bölüm fragmanı