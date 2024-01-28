Giriş Tarihi: 28.01.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
16:29
Kül Masalı ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? TRT 1 yeni dizisi Kül Masalı oyuncuları kimler, konusu nedir?
TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kül Masalı için geri sayım devam ediyor. Başrollerini Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcinelioğlu'nun paylaştığı dizi, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yönetmenliğini Metin Balekoğlu'nun üstlendiği dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Fragmanı gören izleyiciler yeni yapımın oyuncu kadrosu, konusu ve hikayesi gibi detayları araştırmaya başladı. Peki, Kül Masalı dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, TRT 1'in yeni dizisi Kül Masalı oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.