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Haberler Fotohaber Kül Masalı ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? TRT 1 yeni dizisi Kül Masalı oyuncuları kimler, konusu nedir?
Giriş Tarihi: 28.01.2024 16:29 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 16:29

Kül Masalı ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? TRT 1 yeni dizisi Kül Masalı oyuncuları kimler, konusu nedir?

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kül Masalı için geri sayım devam ediyor. Başrollerini Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcinelioğlu'nun paylaştığı dizi, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yönetmenliğini Metin Balekoğlu'nun üstlendiği dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Fragmanı gören izleyiciler yeni yapımın oyuncu kadrosu, konusu ve hikayesi gibi detayları araştırmaya başladı. Peki, Kül Masalı dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, TRT 1'in yeni dizisi Kül Masalı oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.

Kül Masalı ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? TRT 1 yeni dizisi Kül Masalı oyuncuları kimler, konusu nedir?

TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Kül Masalı dizisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Gökhan Alkan, Sevda Erginc, Başak Gümülcinelioğlu gibi oyuncuları buluşturan dizinin ilk tanıtımı görücüye çıktı. Bu noktada dizinin yayın tarihi, konusu ve oyuncuları merak edilip araştırılmaya başlandı. Hikayesi Nehir Atamay'a ait olan dizi; Giraylı ailesinin veliahtı Arat ile yoksul ve mütevazi bir geçmişten gelen Özge'nin ilk görüşte aşık olup evlenmesiyle gelişecek olayı ele alıyor. Peki, Kül Masalı dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? TRT 1'in yeni dizisi Kül Masalı oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, diziye dair tüm detaylar…

Kül Masalı ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? TRT 1 yeni dizisi Kül Masalı oyuncuları kimler, konusu nedir?

KÜL MASALI DİZİSİNDEN İLK TANITIM YAYINLANDI!

Senaryosunu Sılan Aras Erdem ve Filiz Küçük Yücel'in birlikte kaleme aldığı Kül Masalı dizisi, TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu'nun oturduğu dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Kül Masalı tanıtımı izlemek için:

https://www.youtube.com/watch?v=82Ba1QC1UHs&ab_channel=TRT1

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Kül Masalı ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? TRT 1 yeni dizisi Kül Masalı oyuncuları kimler, konusu nedir?

KÜL MASALI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerinde Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcinelioğlu'nun yer aldığı Kül Masalı dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Kül Masalı ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? TRT 1 yeni dizisi Kül Masalı oyuncuları kimler, konusu nedir?

KÜL MASALI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin en zengin ve köklü ailelerinden Giraylı ailesinin veliahtı Arat Giraylı (Gökhan Alkan), yoksul ve mütevazi bir geçmişten gelen Özge (Sevda Erginci) ile karşılaşıp ilk görüşte aşık olup evlenirler. Özge yaklaşık 6 yıldır bir restoranda aşçılık yapmaktadır. Özge'nin Arat'ın ailesinin yaşadığı konağa gelin olarak girmesi onu bir anda bir aşk masalından entrikalarla dolu bir dünyaya sokar. Kocasının geçmişinden gelen öfke patlamaları, Özge'nin kız kardeşi Behiye'nin (Gizem Güneş) zenginlik ihtirası ve Arat'ın şaibeli şekilde ölen eşi Jale'nin (Başak Gümülcinelioğlu) peşini bırakmayan gölgesi Özge'nin bu zorlu yolculuğunu daha da karmaşık hale getirir.

Kül Masalı ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? TRT 1 yeni dizisi Kül Masalı oyuncuları kimler, konusu nedir?

KÜL MASALI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Hikayesi Nehir Atamay'ın imzasını taşıyan, yapımcılığını ise Cemil Cengiz'in üstlendiği dizinin başlıca rollerini Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcinelioğlu paylaşıyor.

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