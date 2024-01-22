Giriş Tarihi: 22.01.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
12:00
Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 BİN personel alacak! Başvuru tarihleri ne zaman, kontenjan, branş dağılımı ve başvuru şartları neler?
2024 yılı itibarıyla birçok Bakanlık ve Başkanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere kamu personeli alınıyor. Bu sene için ilana çıkan Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 bin personel alımı yapacak. Bakanlık bünyesinde görevlendirmek üzere birçok farklı meslek dalından çalışan alınacak. Yeni yılda görevlendirilecek hizmet birimleri belli oluyor. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım ilanı başvuru tarihleri ne zaman, kontenjan, branş dağılımı ve başvuru şartları neler?