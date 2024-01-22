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Haberler Fotohaber Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 BİN personel alacak! Başvuru tarihleri ne zaman, kontenjan, branş dağılımı ve başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 22.01.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 12:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 BİN personel alacak! Başvuru tarihleri ne zaman, kontenjan, branş dağılımı ve başvuru şartları neler?

2024 yılı itibarıyla birçok Bakanlık ve Başkanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere kamu personeli alınıyor. Bu sene için ilana çıkan Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 bin personel alımı yapacak. Bakanlık bünyesinde görevlendirmek üzere birçok farklı meslek dalından çalışan alınacak. Yeni yılda görevlendirilecek hizmet birimleri belli oluyor. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım ilanı başvuru tarihleri ne zaman, kontenjan, branş dağılımı ve başvuru şartları neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 BİN personel alacak! Başvuru tarihleri ne zaman, kontenjan, branş dağılımı ve başvuru şartları neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı hakkındaki detaylar belli oldu. Başvuru tarihleri, başvuru şartları T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklandı. Peki, başvuru nereden ve nasıl yapılır, şartları neler? İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...

Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 BİN personel alacak! Başvuru tarihleri ne zaman, kontenjan, branş dağılımı ve başvuru şartları neler?

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 1629 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Adaylar bavurularını 25 Ocak - 08 Şubat tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı-İşe Alımİşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapacak.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 BİN personel alacak! Başvuru tarihleri ne zaman, kontenjan, branş dağılımı ve başvuru şartları neler?

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

Yerleştirmeler KPSS puanına göre yapılacak. Puan alt sınırı 60 olarak belirlendi. Ayrınca sözlü sınav ve uygulamalı sınav da yapılacak. Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri www.ktb.gov.tr internet adresinden ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden ilan edilecek. 25 Ocak'ta başlayacak başvurulara aşağıdaki linkten başvuru yapılacak:

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 BİN personel alacak! Başvuru tarihleri ne zaman, kontenjan, branş dağılımı ve başvuru şartları neler?

14 FARKLI HİZMET BİRİMİNDEN ALIM YAPILACAK!

Bakanlık yaptığı açıklamada aşağıdaki 14 farklı alandan alım yapacağını açıkladı.
Çocuk gelişimcisi, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, aşçı, temizlik personeli, şoför, bahçıvan, mimar, mühendis, şehir plancısı, arkeolog, müze araştırmacısı, kütüphaneci, tekniker, teknisyen ve restoratör

Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 BİN personel alacak! Başvuru tarihleri ne zaman, kontenjan, branş dağılımı ve başvuru şartları neler?

GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 (on sekiz) yaşını tamamlamış olmak,

3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

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