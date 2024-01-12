Giriş Tarihi: 12.01.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
09:41
Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler? İşte kadro ve branş dağılımı
Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 personel alımı yapacağını duyurdu. Bakanlık bünyesindeki 1629 sözleşmeli personel tekniker, teknisyen, kütüphaneci, mühendis, aşçı, şoför, müze araştırmacısı gibi kadrolara yerleştirilecek. KPSS puanına göre yapılacak yerleştirmeler de ayrıca sözlü sınav uygulaması da yapılacak. Peki; Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte, detaylar…