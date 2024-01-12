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Haberler Fotohaber Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler? İşte kadro ve branş dağılımı
Giriş Tarihi: 12.01.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 09:41

Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler? İşte kadro ve branş dağılımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 personel alımı yapacağını duyurdu. Bakanlık bünyesindeki 1629 sözleşmeli personel tekniker, teknisyen, kütüphaneci, mühendis, aşçı, şoför, müze araştırmacısı gibi kadrolara yerleştirilecek. KPSS puanına göre yapılacak yerleştirmeler de ayrıca sözlü sınav uygulaması da yapılacak. Peki; Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte, detaylar…

Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler? İşte kadro ve branş dağılımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı için arayış başladı. Elektronik ortamda yapılacak başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Peki; Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler? İşte, Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 personel alımı kadro ve branş dağılımı…

Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler? İşte kadro ve branş dağılımı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 1629 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilanda; "Bakanlığımız teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere aşağıdaunvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal pozisyonlara, toplam 1629 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." denildi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler? İşte kadro ve branş dağılımı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 1629 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

Adaylar sadece bir il ve bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il için yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler? İşte kadro ve branş dağılımı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 1629 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

Yerleştirmeler KPSS puanına göre yapılacak. Puan alt sınırı 60 olarak belirlendi. Ayrınca sözlü sınav ve uygulamalı sınav da yapılacak. Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri www.ktb.gov.tr internet adresinden ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden ilan edilecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 1629 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler? İşte kadro ve branş dağılımı

14 ALANDA PERSONEL İSTİHDAM EDİLECEK

Yayımlanan ilanda boş kadroların alanları ve şehirler de paylaşıldı.

1629 sözleşmeli personel; Tekniker, Teknisyen, Kütüphaneci, Mühendis, Aşçı, Şoför, Güvenlik Görevlisi, Müze Araştırmacı, Arkeolog, Çocuk Gelişimci, Büro Personeli, Şehir Plancısı, Mimar, Temizlik Personeli ve Bahçıvan kadrolarına yerleştirilecek.

KÜLTÜR TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KONTENJANLAR

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