Kurban Bayramı 2024 ne zaman? Diyanet dini günler takvimi ile belli oldu! Bu yıl Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?

Giriş Tarihi: 14.05.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
10:58
Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş başladı. Kurban kesme ibadetini yerine getirmek isteyen İslam alemi, Kurban Bayramı ne zaman 2024, ayın kaçında başlıyor sorularını gündeme taşıdı. Hicrî takvime göre bu bayram, Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca idrak ediliyor. Yaz aylarına denk gelmesi sebebiyle plan yapmak isteyenler bayram tarihleri için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, bu yıl Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? İşte, Diyanet takvimi ile 2024 Kurban Bayramı tarihleri…