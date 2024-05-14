Kurban Bayramı 2024 ne zaman? Diyanet dini günler takvimi ile belli oldu! Bu yıl Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?

Kurban Bayramı tarihleri 2024 yılı için araştırılmaya başlandı. Yılın ikinci dini bayramında İslam dininde farz kılınan kurban kesme ibadeti yerine getiriliyor. Haziran ayına sayılı günler kalırken milyonlarca Müslüman Kurban Bayramı 2024 ne zaman, kaç gün kaldı sorusuna yanıt aramaya başladı. Bayram tarihleri Diyanet dini günler takvimiyle belli oldu. Tatil planı yapacak olan vatandaşlar ise 4 gün sürecek olan bayramın hafta sonu tatili ile birleşip birleşmediğini merak ediyor. Peki, 2024 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor? İşte detaylar…