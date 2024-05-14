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Haberler Fotohaber Kurban Bayramı 2024 ne zaman? Diyanet dini günler takvimi ile belli oldu! Bu yıl Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?
Giriş Tarihi: 14.05.2024 10:58 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 10:58

Kurban Bayramı 2024 ne zaman? Diyanet dini günler takvimi ile belli oldu! Bu yıl Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş başladı. Kurban kesme ibadetini yerine getirmek isteyen İslam alemi, Kurban Bayramı ne zaman 2024, ayın kaçında başlıyor sorularını gündeme taşıdı. Hicrî takvime göre bu bayram, Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca idrak ediliyor. Yaz aylarına denk gelmesi sebebiyle plan yapmak isteyenler bayram tarihleri için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, bu yıl Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? İşte, Diyanet takvimi ile 2024 Kurban Bayramı tarihleri

Kurban Bayramı 2024 ne zaman? Diyanet dini günler takvimi ile belli oldu! Bu yıl Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?

Kurban Bayramı tarihleri 2024 yılı için araştırılmaya başlandı. Yılın ikinci dini bayramında İslam dininde farz kılınan kurban kesme ibadeti yerine getiriliyor. Haziran ayına sayılı günler kalırken milyonlarca Müslüman Kurban Bayramı 2024 ne zaman, kaç gün kaldı sorusuna yanıt aramaya başladı. Bayram tarihleri Diyanet dini günler takvimiyle belli oldu. Tatil planı yapacak olan vatandaşlar ise 4 gün sürecek olan bayramın hafta sonu tatili ile birleşip birleşmediğini merak ediyor. Peki, 2024 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor? İşte detaylar…

Kurban Bayramı 2024 ne zaman? Diyanet dini günler takvimi ile belli oldu! Bu yıl Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?

2024 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2024 dini günler takvimi yayınlandı. Takvime göre; 2024 Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak.

Bayramın 3. günü 17 Haziran Pazartesi, 3. günü 18 Haziran Salı ve 4. Günü 19 Haziran Çarşamba günü idrak edilecek.

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Kurban Bayramı 2024 ne zaman? Diyanet dini günler takvimi ile belli oldu! Bu yıl Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2024 TAKVİMİ

Kurban Bayramı Arefesi: 15 Haziran 2024 Cumartesi (Yarım gün)

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Kurban Bayramı 2024 ne zaman? Diyanet dini günler takvimi ile belli oldu! Bu yıl Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?

2024 KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

2024 yılında Kurban Bayramı 16-17-18-19 Haziran tarihlerine denk gelecek. Yani 2024 Kurban Bayramı'nın ilk günü 16 Haziran 2024 Pazar günü, son günü ise 19 Temmuz Çarşamba günü olacak.

20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günlerinin de tatil ilan edilmesi durumunda bayram tatili hafta sonunun da eklenmesiyle birlikte toplamda 9 gün olacak. Ancak bayram tatilinin 9 gün olacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kurban Bayramı 2024 ne zaman? Diyanet dini günler takvimi ile belli oldu! Bu yıl Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

11 Ocak 2024 Perşembe Regaib Kandili
12 Ocak 2024 Cuma Üç Ayların Başlangıcı
6 Şubat 2024 Salı Mirac Kandili
24 Şubat 2024 Cumartesi Berat Kandili
11 Mart 2024 Pazartesi Ramazan Başlangıcı

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