Giriş Tarihi: 12.05.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
12:26
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ 2024 | Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak, ne kadar yatacak?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala "emekli bayram ikramiyesi ödeme 2024" gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere iki bayramda da toplam 4 bin TL ikramiye alan emekliler bu sene yapılan yüzde elli zamla birlikte 6 bin TL alacak. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda 10 gün önceden ikramiyeleri hesaplarına yatan vatandaşlar Kurban Bayramı'nda ne zaman yatacağını sorgulamaya başladı. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli bayram ikramiyesine kadar yatacak? İşte, SSK, Bağkur Kurban Bayramı emekli bayram ikramiye ödeme tarihi hakkında bilgiler.