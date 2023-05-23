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Haberler Fotohaber Kurban vekaleti nasıl alınır ve verilir? Kurban vekaleti verirken ne denir? Diyanet açıklaması ile kurban vekaleti verme işlemi nasıl yapılır adım adım?
Giriş Tarihi: 23.05.2023 10:42 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 10:43

Kurban vekaleti nasıl alınır ve verilir? Kurban vekaleti verirken ne denir? Diyanet açıklaması ile kurban vekaleti verme işlemi nasıl yapılır adım adım?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan gelen Kurban vekaleti 2023 yurt içi ve yurt dışı ücretleri belli oldu son dakika açıklaması ile vatandaşlar kurban vekaleti nasıl alınır, verilir araştırmaya başladı. 28 Haziran Çarşamba günü bütün İslam coğrafyasında başlayacak olan Kuran Bayramı'nda kendi yerine bir başkasına vekalet yoluyla kurban kestirerek dini sorumluluğunu yerine getirmek isteyen Müslümanlar şimdiden araştırmalara hız kazandırdı. Peki, Kurban vekaleti nasıl alınır, nasıl verilir? Kurban vekaleti verirken ne denir? İşte, Diyanet açıklamaları ile merak edilen detaylar…

Kurban vekaleti nasıl alınır ve verilir? Kurban vekaleti verirken ne denir? Diyanet açıklaması ile kurban vekaleti verme işlemi nasıl yapılır adım adım?

Dini vazifesini yerine getirmek isteyen milyonlarca Müslüman haziran ayına kısa bir süre kala araştırmalara hız kazandırdı. Kurbanlık hayvan kesme yetkinliği olmayan kişiler, kurbanlığın kendi adlarına başkaları tarafından kesilmesi için vekalet verecekler. Vekil ile müvekkil arasında dini şartların tam anlamıyla uygulanması vekaletin dini olarak kabul görmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu noktada "Kurban vekaleti nasıl verilir, alınır? Kurban vekaleti verirken ne söylenir? soruları merak ediliyor. İşte, Kurban kesme vekaleti sırasında yapılacak işlemler adım adım…

Kurban vekaleti nasıl alınır ve verilir? Kurban vekaleti verirken ne denir? Diyanet açıklaması ile kurban vekaleti verme işlemi nasıl yapılır adım adım?

KURBAN VEKALETİ NEDİR?

Kurbanlık hayvanı kesme yetkinliği olmayan kişiler, kurbanlığın kendi adlarına başkaları tarafından kesilmesi için vekalet verir. Bu duruma kurban vekaleti denilmektedir. Kurban vekaleti verildiği zaman kişi kurbanı kendisi kesmediği gibi kesim esnasında kurban alanında olma zorunluluğu da bulunmaz. Ayrıca kurbanını doğrudan hayır kurumlarına bağışlamak isteyen vatandaşlar çeşitli kurumlara da vekalet verebilmektedir.

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Kurban vekaleti nasıl alınır ve verilir? Kurban vekaleti verirken ne denir? Diyanet açıklaması ile kurban vekaleti verme işlemi nasıl yapılır adım adım?

KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR?

Mali ibadetlerde vekalet caizdir. Bu nedenle çeşitli sebeplerle kurbanını kendisi kesemeyenler kendisi adına başkasına kestirebilir. Kurban vekaleti yazılı ya da sözlü olarak verilebildiği gibi internet üzerinden, telefonla ya da faks ve benzeri iletişim araçlarıyla da sağlanabilir.

Kurban vekaleti, kesim sırasında hayvanın yanında bulunan kişilerce şifahi olarak verilebilir. Fakat kurbanın sahibi yahut hissedarı kesim sırasında orada bulunmayabilir. Bu durumda vekalet veren kurban sahibi telefon veya internet, WhatsApp gibi araçlarla bu vekaleti kurban kesimine yetkinliği olan ve fiilen kesimi gerçekleştirecek kimseye verebilir.

Kurban vekaleti nasıl alınır ve verilir? Kurban vekaleti verirken ne denir? Diyanet açıklaması ile kurban vekaleti verme işlemi nasıl yapılır adım adım?

KURBAN VEKALETİ VERİRKEN NE DENİR?

Vekalet veren kişinin hayvanı kestireceği kişiye "Allah rızası için bayram kurbanımı kesmeye seni vekil ettim." demesi ve kalben niyet etmesi gerekmektedir. Eğer kurbanı da başkasına aldıracaksa, kurbanı alacak kimse de, kesmeyi bilmediği için başkasına kestirecekse, Allah rızası için bayram kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye ve kestirmeye seni umumi vekil ettim der.

Kurban vekaleti nasıl alınır ve verilir? Kurban vekaleti verirken ne denir? Diyanet açıklaması ile kurban vekaleti verme işlemi nasıl yapılır adım adım?

KURBAN VEKALETİ KİMLERE VERİLİR?

Kurban vekaleti verilecek kişinin öncelikle Müslüman olması gerekmektedir. Daha sonra hayvan kesme yetkinliğine sahip olması aranır. Başkaları adına vekil olup kurban kesecek olan kimsenin hem kendi kurbanına hem de vekil olduğu ortakları adına (sahiplerinin adına diye) niyet etmesi şarttır.

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