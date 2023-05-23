Kurban vekaleti nasıl alınır ve verilir? Kurban vekaleti verirken ne denir? Diyanet açıklaması ile kurban vekaleti verme işlemi nasıl yapılır adım adım?

Giriş Tarihi: 23.05.2023 10:42
Güncelleme Tarihi: 23.05.2023
10:43
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan gelen Kurban vekaleti 2023 yurt içi ve yurt dışı ücretleri belli oldu son dakika açıklaması ile vatandaşlar kurban vekaleti nasıl alınır, verilir araştırmaya başladı. 28 Haziran Çarşamba günü bütün İslam coğrafyasında başlayacak olan Kuran Bayramı'nda kendi yerine bir başkasına vekalet yoluyla kurban kestirerek dini sorumluluğunu yerine getirmek isteyen Müslümanlar şimdiden araştırmalara hız kazandırdı. Peki, Kurban vekaleti nasıl alınır, nasıl verilir? Kurban vekaleti verirken ne denir? İşte, Diyanet açıklamaları ile merak edilen detaylar…