Kurban vekaleti nasıl alınır ve verilir? Kurban vekaleti verirken ne denir? Diyanet açıklaması ile kurban vekaleti verme işlemi nasıl yapılır adım adım?

KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR?

Mali ibadetlerde vekalet caizdir. Bu nedenle çeşitli sebeplerle kurbanını kendisi kesemeyenler kendisi adına başkasına kestirebilir. Kurban vekaleti yazılı ya da sözlü olarak verilebildiği gibi internet üzerinden, telefonla ya da faks ve benzeri iletişim araçlarıyla da sağlanabilir.

Kurban vekaleti, kesim sırasında hayvanın yanında bulunan kişilerce şifahi olarak verilebilir. Fakat kurbanın sahibi yahut hissedarı kesim sırasında orada bulunmayabilir. Bu durumda vekalet veren kurban sahibi telefon veya internet, WhatsApp gibi araçlarla bu vekaleti kurban kesimine yetkinliği olan ve fiilen kesimi gerçekleştirecek kimseye verebilir.