Giriş Tarihi: 21.02.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
09:53
Kurtlar Vadisi dizisi yeniden ekranlara dönecek mi? Pana Film’den resmi açıklama geldi!
"Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla 2013 yılında hayatımıza giriş yapan Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden başlayacağı iddia edilmişti. Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca'nın yer aldığı efsane dizinin ''Kurtlar Vadisi Kaos'' adıyla dijital bir platformda izleyici karşısına çıkacağı öne sürülmüştü. Sosyal medyada dizinin ana karakteri olan Polat Alemdar'ı yine Necati Şaşmaz'ın canlandıracağı bile konuşulmuştu. Hızla yayılan bu iddialar yapımın hayranlarını heyecanlandırırken Pana Film'den resmi açıklama geldi. Peki; Kurtlar Vadisi yeniden ekranlara dönecek mi? İşte o açıklama…