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Haberler Fotohaber Kurtlar Vadisi dizisi yeniden ekranlara dönecek mi? Pana Film’den resmi açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 21.02.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 09:53

Kurtlar Vadisi dizisi yeniden ekranlara dönecek mi? Pana Film’den resmi açıklama geldi!

"Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla 2013 yılında hayatımıza giriş yapan Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden başlayacağı iddia edilmişti. Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca'nın yer aldığı efsane dizinin ''Kurtlar Vadisi Kaos'' adıyla dijital bir platformda izleyici karşısına çıkacağı öne sürülmüştü. Sosyal medyada dizinin ana karakteri olan Polat Alemdar'ı yine Necati Şaşmaz'ın canlandıracağı bile konuşulmuştu. Hızla yayılan bu iddialar yapımın hayranlarını heyecanlandırırken Pana Film'den resmi açıklama geldi. Peki; Kurtlar Vadisi yeniden ekranlara dönecek mi? İşte o açıklama…

Kurtlar Vadisi dizisi yeniden ekranlara dönecek mi? Pana Film’den resmi açıklama geldi!

Bir döneme damgasını vuran efsane dizi Kurtlar Vadisi, üzerinden yıllar geçmesine rağmen adından söz ettirmeye devam ediyor. Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal, Oktay Kaynarca gibi isimleri buluşturan mafya dizisinin tekrar bölümleri günümüzde bile izleniyor. Toplam 4 sezon 97 bölümden oluşan dizi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Sevilen yapımın ''Kurtlar Vadisi Kaos'' adıyla dijital bir platformda yeniden yayınlanacağı öne sürülmüştü. Polat Alemdar karakterine ise yine Necati Şaşmaz'ın hayat vereceği gündeme gelmişti. Söz konusu iddialar sosyal medya gündemine otururken Pana Film'den resmi açıklama geldi. Peki; Kurtlar Vadisi yeniden ekranlara dönecek mi?

Kurtlar Vadisi dizisi yeniden ekranlara dönecek mi? Pana Film’den resmi açıklama geldi!

2003 yılında yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi, dikkat çeken konusu ve oyuncu kadrosu ile kısa sürede tüm Türkiye'nin konuştuğu bir dizi haline gelmişti.

Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran yapımlardan biri olan Kurtlar Vadisi Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı isimleri başrolde buluşturmuştu.

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Kurtlar Vadisi dizisi yeniden ekranlara dönecek mi? Pana Film’den resmi açıklama geldi!

Tekrar bölümleri günümüzde bile izlenmeye devam eden yapım, o kadar sevildi ki karakterleri ve efsane replikleri dün gibi hafızalarda yer alıyor.

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen adından söz ettirmeye devam eden dizi ile ilgili zaman zaman bazı iddialar ortaya çıkıyor.

Kurtlar Vadisi dizisi yeniden ekranlara dönecek mi? Pana Film’den resmi açıklama geldi!

KURTLAR VADİSİ'NİN TEKRARDAN BAŞLAYACAĞI İDDİA EDİLDİ

Son günlerde Kurtlar Vadisi dizisinin tekrardan başlayacağı öne sürüldü. Hatta efsane dizinin ''Kurtlar Vadisi Kaos'' adıyla dijital bir platformda yayınlanacağı konuşuldu. Sosyal medyada dizinin ana karakteri olan Polat Alemdar'ı yine Necati Şaşmaz'ın oynayacağı belirtildi.

Söz konusu iddialar sosyal medya gündemine otururken konu ile ilgili resmi açıklama geldi.

Kurtlar Vadisi dizisi yeniden ekranlara dönecek mi? Pana Film’den resmi açıklama geldi!

PANA FİLM'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Dizinin yapımcısı Pana Film, söz konusu iddialar ile ilgili resmi açıklamada bulundu.

Yapım şirketinden yapılan resmi açıklamada, Kurtlar Vadisi dizisinin başlayacağı ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

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