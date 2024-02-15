Kurtlar Vadisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? Kurtlar Vadisi Kaos iddiası sosyal medyayı salladı! Necati Şaşmaz ve...

GERİ DÖNÜYOR İDDİASI GÜNDEMDE! KURTLAR VADİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
2003 yılında yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi, dikkat çeken konusu ve oyuncuları ile bir anda tüm Türkiye'nin konuştuğu bir dizi haline gelmişti.
Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran yapımlardan biri olan Kurtlar Vadisi Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı isimleri başrolde buluşturmuştu.
Tekrar bölümleri günümüzde bile izlenmeye devam eden yapım, o kadar sevildi ki karakterleri ve efsane replikleri dün gibi hafızalarda yer alıyor.
Bir döneme damgasını vuran dizinin yeniden başlayacağı iddiası sosyal medyada dolaşıma girdi. Dizinin ''Kurtlar Vadisi Kaos'' ismiyle dijital bir platformda yayınlanacağı öne sürüldü.
Kurtlar Vadisi Kaos'un Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yayınlanacağı konuşulmaya başlandı.