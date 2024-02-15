Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Kurtlar Vadisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? Kurtlar Vadisi Kaos iddiası sosyal medyayı salladı! Necati Şaşmaz ve...
Giriş Tarihi: 15.02.2024 17:32 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 17:32

Kurtlar Vadisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? Kurtlar Vadisi Kaos iddiası sosyal medyayı salladı! Necati Şaşmaz ve...

Yayınlandığı dönemde büyük ses getiren Kurtlar Vadisi dizisi ile ilgili hayranlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan dizi ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi isimleri başrolde buluşturan efsane dizinin ''Kurtlar Vadisi Kaos'' adıyla dijital bir platformda yayınlanacağı öne sürüldü. Sosyal medyada konuşulanlara göre dizinin ana karakteri olan Polat Alemdar'ı yine Necati Şaşmaz oynayacak. Peki, Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Kurtlar Vadisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? Kurtlar Vadisi Kaos iddiası sosyal medyayı salladı! Necati Şaşmaz ve...

Bir döneme damgasını vuran efsane Türk dizisi Kurtlar Vadisi hayranlarını sevindiren bir gelişme yaşandı. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen adından söz ettirmeye devam eden dizi, yeni ismiyle dijital bir platformda yeniden yayınlanmaya hazırlanıyor. Kurtlar Vadisi Kaos adıyla yayınlanacağı iddia edilen dizide, Polat Alemdar karakterine ise yine Necati Şaşmaz'ın hayat vereceği konuşuluyor. Söz konusu iddialar sosyal medya gündemine otururken araştırmalar da hız kazandı. Peki; Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Kurtlar Vadisi Kaos yayın tarihi ve kanalı hakkındaki o iddialar.

Kurtlar Vadisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? Kurtlar Vadisi Kaos iddiası sosyal medyayı salladı! Necati Şaşmaz ve...

GERİ DÖNÜYOR İDDİASI GÜNDEMDE! KURTLAR VADİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2003 yılında yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi, dikkat çeken konusu ve oyuncuları ile bir anda tüm Türkiye'nin konuştuğu bir dizi haline gelmişti.

Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran yapımlardan biri olan Kurtlar Vadisi Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı isimleri başrolde buluşturmuştu.

Tekrar bölümleri günümüzde bile izlenmeye devam eden yapım, o kadar sevildi ki karakterleri ve efsane replikleri dün gibi hafızalarda yer alıyor.

Bir döneme damgasını vuran dizinin yeniden başlayacağı iddiası sosyal medyada dolaşıma girdi. Dizinin ''Kurtlar Vadisi Kaos'' ismiyle dijital bir platformda yayınlanacağı öne sürüldü.

Kurtlar Vadisi Kaos'un Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yayınlanacağı konuşulmaya başlandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kurtlar Vadisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? Kurtlar Vadisi Kaos iddiası sosyal medyayı salladı! Necati Şaşmaz ve...

Kurtlar Vadisi dizisinin senaristlerinden Bahadır Özdener ile Raci Şaşmaz ve 4 sezon 99 bölüm konsept danışmanlığı yapan Soner Yalçın, geçtiğimiz sene bir mekanda buluşarak saatlerce toplantı yapmışlardı.

Kurtlar Vadisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? Kurtlar Vadisi Kaos iddiası sosyal medyayı salladı! Necati Şaşmaz ve...

Oyuncu kadrosu şimdilik açıklanmayan Kurtlar Vadisi Kaos'ta Necati Şaşmaz'ın yanı sıra, Erhan Ufak, Serdar Akkaya, Erkan Sever, Hakan Boyav ve Ayşegül Çınar gibi isimlerin yer alacağı öne sürüldü.

Ancak Kurtlar Vadisi Kaos'un yayın günü ve oyuncu kadrosu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kurtlar Vadisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? Kurtlar Vadisi Kaos iddiası sosyal medyayı salladı! Necati Şaşmaz ve...

"NASİPSE OLACAK"

Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, geçtiğimiz yılın başında "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti." diye konuşurken, "Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Kurtlar Vadisi çalışmaları için ocak ayını işaret eden Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için." demişti.

SON DAKİKA