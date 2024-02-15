Kurtlar Vadisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? Kurtlar Vadisi Kaos iddiası sosyal medyayı salladı! Necati Şaşmaz ve...

"NASİPSE OLACAK"

Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, geçtiğimiz yılın başında "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti." diye konuşurken, "Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Kurtlar Vadisi çalışmaları için ocak ayını işaret eden Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için." demişti.