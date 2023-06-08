Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Kuruluş Osman 130. YENİ BÖLÜM fragmanı izle! ATV Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 08.06.2023 07:10 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 07:10

Kuruluş Osman 130. YENİ BÖLÜM fragmanı izle! ATV Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran tarihi dizisi Kuruluş Osman 129. Bölüm ile izleyicisinin karşısında çıkmıştı. Çarşamba akşamlarının en fazla izlenilen dizisinin başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Hakan Yılmaz, Özge Törer gibi önemli bulunuyor. Dizinin sıkı takipçileri Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle şeklinde aratıyor. En son yayınlanan bölümünde Osman Bey Nayman'ın kellesini alacak mı sorusunun belli olmuş, nefesleri kesecek aksiyon sahneleri ile görsel şölen yaşatmıştı. İşte, Kuruluş Osman 130. Bölüm fragmanı izle linki.

Kuruluş Osman 130. YENİ BÖLÜM fragmanı izle! ATV Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle araştırmaları gündemi meşgul ediyor. ATV ekranlarında her çarşamba akşamları seyircisiyle buluşan reyting yarışında birinciliği kimseye kaptırmayan Kuruluş Osman son bölümü ile ekranlarda yerini aldı. Yayınlanan son bölümüyle Nayman'ın yaptığı darbeye karşı Osman Bey nasıl bir yol izleyeceği belli olurken izleyiciler gelecek hafta yayınlanacak dizinin yeni bölümünü merak ediyor. İşte, Kuruluş Osman 130. Bölüm fragmanı izle linki.

Kuruluş Osman 130. YENİ BÖLÜM fragmanı izle! ATV Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

KURULUŞ OSMAN 129. BÖLÜM ÖZETİ

Nayman ne olursa olsun Osman Bey'e büyük bir darbe vurmakta kararlıdır. Nayman, Osman Bey'in evladı Fatma'yı yakalamayı kafasına koymuştur. Hatunlar Nayman'la kıran kırana dövüşürler. Yenişehir'e varan Osman Bey, Nayman'ın attığı pusu haberini alır. Fatma'nın yokluğuyla çalkalanan Yenişehir'de bütün oklar Fatma'nın, Malhun Hatun'la gittiğini göstermektedir. Osman Bey ve alpları derhal yola çıkarlar. Osman Bey, Nayman'ı ele geçirir. Nayman'ın yaptıkları artık Osman Bey'in öfkesini katmerlemiştir. Osman Bey, Nayman'ın cezasını kesip, kellesini alacak mıdır?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kuruluş Osman 130. YENİ BÖLÜM fragmanı izle! ATV Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Osman Bey ve alpları derhal yola çıkarlar. Osman Bey, Nayman'ı ele geçirir. Nayman'ın yaptıkları artık Osman Bey'in öfkesini katmerlemiştir. Osman Bey, Nayman'ın cezasını kesip, kellesini alacak mıdır?

Kuruluş Osman 130. YENİ BÖLÜM fragmanı izle! ATV Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Osman Bey'in Nayman'ı yakaladığını öğrenen Tekfur Valens'in artık tek hedefi Osman'ı yok etmektir. Tekfur Valens Konstantiniyye'ye gider. İmparator Andronikos'la görüşen Tekfur Valens İmparator'dan büyük bir ordu ister. Tekfur Valens orduyu getirmek için İmparator Andronikos'u nasıl ikna etmiştir?

Kuruluş Osman 130. YENİ BÖLÜM fragmanı izle! ATV Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Tekfur Valens kurduğu büyük orduyla kimsenin tahmin edemeyeceği bir oyun kuracaktır. Bu oyun ne olacaktır? Osman Bey, Tekfur Valens'in adımlarından haberdardır. Eli pusat tutan bütün yiğitleri ardında toplamak için emir verir. Osman Bey, kurulan Bizans Ordusu'na karşı kendi ordusuyla nasıl bir oyun kuracaktır? Hilal ve Haçın savaşacağı büyük karşılaşma sonunda olacak mıdır?

SON DAKİKA