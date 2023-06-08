Giriş Tarihi: 08.06.2023 07:10
Güncelleme Tarihi: 08.06.2023
07:10
Kuruluş Osman 130. YENİ BÖLÜM fragmanı izle! ATV Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?
ATV ekranlarının reyting rekorları kıran tarihi dizisi Kuruluş Osman 129. Bölüm ile izleyicisinin karşısında çıkmıştı. Çarşamba akşamlarının en fazla izlenilen dizisinin başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Hakan Yılmaz, Özge Törer gibi önemli bulunuyor. Dizinin sıkı takipçileri Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle şeklinde aratıyor. En son yayınlanan bölümünde Osman Bey Nayman'ın kellesini alacak mı sorusunun belli olmuş, nefesleri kesecek aksiyon sahneleri ile görsel şölen yaşatmıştı. İşte, Kuruluş Osman 130. Bölüm fragmanı izle linki.