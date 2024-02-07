Kuruluş Osman 147. Bölüm izle! ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle

Giriş Tarihi: 07.02.2024 19:03
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
19:03
ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman 7 Şubat 2024 Çarşamba akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un paylaştığı dizi, yine macera ve aksiyon dolu sahneleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye geliyor. Tarihi yapımda bu hafta Osman Bey; Kite için fetih hazırlıkları yaparken, Malhun Hatun bir rüya görür. Orhan ve Holofira aşkı ise bir kez daha sınanırken, Alaeddin ve Gonca'yı ağır bir yüzleşme bekler. İşte, 7 Şubat 2024 ATV ile Kuruluş Osman 147. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…