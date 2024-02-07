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Haberler Fotohaber Kuruluş Osman 147. Bölüm izle! ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle
Giriş Tarihi: 07.02.2024 19:03 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 19:03

Kuruluş Osman 147. Bölüm izle! ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle

ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman 7 Şubat 2024 Çarşamba akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un paylaştığı dizi, yine macera ve aksiyon dolu sahneleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye geliyor. Tarihi yapımda bu hafta Osman Bey; Kite için fetih hazırlıkları yaparken, Malhun Hatun bir rüya görür. Orhan ve Holofira aşkı ise bir kez daha sınanırken, Alaeddin ve Gonca'yı ağır bir yüzleşme bekler. İşte, 7 Şubat 2024 ATV ile Kuruluş Osman 147. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

Kuruluş Osman 147. Bölüm izle! ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle

ATV'nin reytingleri alt üst eden dizisi Kuruluş Osman 147. bölüm izle ekranı başında yerler alınıyor. Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy, Emre Bey, Mirza Bahattin Doğan gibi oyuncuları buluşturan yapım, bu hafta yeni bölümüyle ekranlara geliyor. 147. Bölümde Osman Bey'in yeni hedefi Kite Kalesi'dir. Malhun Hatun ise Hac yoluna çıkıp çıkmamak konusunda kararsızdır. Yeni bölümü saatler 20.00'yi gösterdiğinde ATV ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte, ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve tüm detaylar.

Kuruluş Osman 147. Bölüm izle! ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE!

ATV ekranlarının beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören dizisi Kuruluş Osman, 147. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

7 Şubat 2024 Çarşamba akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 147. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Kuruluş Osman 147. Bölüm izle! ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle

KURULUŞ OSMAN 147. BÖLÜM ÖZETİ

Osman Bey, Yakup Bey'i vuranların Türkler'in arasını açmak istediğinin farkındadır. Osman Bey, Yakup Bey'i kimin vurduğunu bulabilecek midir?

Osman Bey'in yeni iki düşmanı vardır artık. Biri Taceddin Noyan diğeri ise Roma'nın Celladı! Osman Bey, Tekfurlar'ın da bunu fırsat bilerek kendisine başkaldıracağının farkındadır.

Kuruluş Osman 147. Bölüm izle! ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle

Osman Bey'in yeni hedefi Kite Kalesi'dir! Osman Bey, Kite'nin fethi için nasıl bir strateji belirleyecektir?

Malhun Hatun'un gördüğü bir rüya kafasını karıştırmıştır. Hac yoluna çıkıp çıkmamak konusunda kararsızdır. Malhun Hatun ne yapacaktır?

Kuruluş Osman 147. Bölüm izle! ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle

Saadet Hatun, Bala Hatun'dan hellalik ister. Saadet Hatun duygularında samimi midir? Germiyan ve Kayı arasındaki buzlar eriyecek midir?

Gonca'nın çaşıtlık ettiğini öğrenen Alaeddin Bey çok öfkelidir. Gonca ile yüzleşmelerinde ona oldukça ağır konuşur. Gonca ve Alaeddin'i neler beklemektedir?

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