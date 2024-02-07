Kuruluş Osman 147. Bölüm izle! ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle

ATV'nin reytingleri alt üst eden dizisi Kuruluş Osman 147. bölüm izle ekranı başında yerler alınıyor. Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy, Emre Bey, Mirza Bahattin Doğan gibi oyuncuları buluşturan yapım, bu hafta yeni bölümüyle ekranlara geliyor. 147. Bölümde Osman Bey'in yeni hedefi Kite Kalesi'dir. Malhun Hatun ise Hac yoluna çıkıp çıkmamak konusunda kararsızdır. Yeni bölümü saatler 20.00'yi gösterdiğinde ATV ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte, ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve tüm detaylar.