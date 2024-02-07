Kuruluş Osman 148. yeni bölüm fragmanı gündemde! ATV Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ OSMAN 147. BÖLÜM ÖZETİ

Osman Bey, Yakup Bey'i vuranların Türkler'in arasını açmak istediğinin farkındadır. Osman Bey, Yakup Bey'i kimin vurduğunu bulabilecek midir?

Osman Bey'in yeni iki düşmanı vardır artık. Biri Taceddin Noyan diğeri ise Roma'nın Celladı! Osman Bey, Tekfurlar'ın da bunu fırsat bilerek kendisine başkaldıracağının farkındadır.

Osman Bey'in yeni hedefi Kite Kalesi'dir! Osman Bey, Kite'nin fethi için nasıl bir strateji belirleyecektir?