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Haberler Fotohaber Kuruluş Osman 148. yeni bölüm fragmanı gündemde! ATV Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 07.02.2024 23:54 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 23:54

Kuruluş Osman 148. yeni bölüm fragmanı gündemde! ATV Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman 148. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi son olarak 147. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un yer aldığı yapımın son bölümünde Osman Bey'in yeni iki düşmanı vardır artık. Biri Taceddin Noyan diğeri ise Roma'nın Celladı! Şimdi gelecek bölümde yaşanacakları merak eden seyirciler arama motorlarında ''ATV ile Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...

Kuruluş Osman 148. yeni bölüm fragmanı gündemde! ATV Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları izleyicilerin gündeminde yerini aldı. ATV'nin tarihi, aksiyon, macera ve dram türlerindeki dizisi son bölümüyle de izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. 147. bölümde Osman Bey; Kite için fetih hazırlıkları yaparken Orhan ve Holofira aşkı ise bir kez daha sınandı. Yaşananların ardından yeni bölümde olacakları görmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı yapımın yeni sahneleri bekleniyor. İşte, ATV ile Kuruluş Osman 148. Bölüm fragmanı izle ekranı!

Kuruluş Osman 148. yeni bölüm fragmanı gündemde! ATV Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE!

ATV ekranlarının beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören dizisi Kuruluş Osman, 147. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

7 Şubat 2024 Çarşamba akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 147. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Kuruluş Osman 148. yeni bölüm fragmanı gündemde! ATV Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ OSMAN 148. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Çarşamba günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Kuruluş Osman 148. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 148. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kuruluş Osman 148. yeni bölüm fragmanı gündemde! ATV Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ OSMAN 147. BÖLÜM ÖZETİ

Osman Bey, Yakup Bey'i vuranların Türkler'in arasını açmak istediğinin farkındadır. Osman Bey, Yakup Bey'i kimin vurduğunu bulabilecek midir?

Osman Bey'in yeni iki düşmanı vardır artık. Biri Taceddin Noyan diğeri ise Roma'nın Celladı! Osman Bey, Tekfurlar'ın da bunu fırsat bilerek kendisine başkaldıracağının farkındadır.

Osman Bey'in yeni hedefi Kite Kalesi'dir! Osman Bey, Kite'nin fethi için nasıl bir strateji belirleyecektir?

Kuruluş Osman 148. yeni bölüm fragmanı gündemde! ATV Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı?

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