Kuruluş Osman 148. yeni bölüm fragmanı gündemde! ATV Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 07.02.2024 23:54
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
23:54
Kuruluş Osman 148. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi son olarak 147. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un yer aldığı yapımın son bölümünde Osman Bey'in yeni iki düşmanı vardır artık. Biri Taceddin Noyan diğeri ise Roma'nın Celladı! Şimdi gelecek bölümde yaşanacakları merak eden seyirciler arama motorlarında ''ATV ile Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...