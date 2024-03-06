Giriş Tarihi: 06.03.2024 20:37
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
20:37
KURULUŞ OSMAN 151. BÖLÜM İZLE | ATV ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle HD, tek parça
atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören Kuruluş Osman 151. bölümüyle izleyicisi ile buluşuyor. Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Emre Bey gibi başarılı isimleri kadrosunda bir araya getiren yapımın bu akşamki bölümünde İhanlı ve Haçlı ittifakının farkında olan Osman Bey bu ittifakı bozmak için harekete geçecektir. Kuruluş Osman 152. bölüm izle tek parça, full HD seçenekleri ile yayında. İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm izle ekranı ve son bölümden detaylar…