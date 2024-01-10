Kuruluş Osman Prenses Maria kimdir, nasıl öldü? İşte tarihteki yeri! Kuruluş Osman’ın Prenses Maria’sı Çağıl Aydıner kimdir, kaç yaşında, nereli?

KURULUŞ OSMAN PRENSES MARİA KİMDİR?

Çağıl Aydıner, Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünden itibaren Bizans Prensesi Maria karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Bizans İmparatoru'nun evlatlığı Prenses Maria rolündeki Aydıner, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Dizide Osman Bey, kendi safındaki beyleriyle birlikte bir devlet kuracağını "Ya istiklalimiz için yok olacağız, ya da ilelebet var olacak büyük bir devlet kuracağız!" diyerek ilan ediyor.