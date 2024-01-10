Kuruluş Osman Prenses Maria kimdir, nasıl öldü? İşte tarihteki yeri! Kuruluş Osman’ın Prenses Maria’sı Çağıl Aydıner kimdir, kaç yaşında, nereli?

Giriş Tarihi: 10.01.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
11:58
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 5. sezonuyla da büyük ilgi görüyor. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Yeni bölümde yapıma Çağıl Aydıner dahil oldu. Aydıner, tarihi projede Bizans Prensesi Maria karakterine hayat verecek. Bu noktada Çağıl Aydıner hayatı ve rol aldığı diziler araştırılmaya başlandı. Öte yandan Kuruluş Osman Prenses Maria tarihteki yeri, hayatı ve ölümü ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Kuruluş Osman Prenses Maria kimdir, tarihte var mı, nasıl öldü? Kuruluş Osman'ın Prenses Maria'sı Çağıl Aydıner kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Çağıl Aydıner hakkında bilgiler…