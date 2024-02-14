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Haberler Fotohaber Kuruluş Osman'ın Tacettin Noyan'ı Melih Çardak kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde yer aldı? Tacettin Noyan'ın tarihteki yeri!
Giriş Tarihi: 14.02.2024 19:41 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 19:41

Kuruluş Osman'ın Tacettin NoyanMelih Çardak kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde yer aldı? Tacettin Noyan'ın tarihteki yeri!

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'a yeni bir oyuncu dahil oluyor. Tacettin Noyan karakterine hayat verecek olan oyuncu Melih Çardak oldu. Her hafta Çarşamba akşamları izleyicisi ile buluşan diziye, bu hafta dahil olan isim dizinin seyrini nasıl değiştirecek, hangi maceralara yelken açacak merak konusu. Peki, Kuruluş Osman'ın Tacettin Noyan'ı Melih Çardak kimdir, kaç yaşında, daha önce hangi dizilerde oynadı? İşte, Tacettin Noyan karakterinin tarihteki yeri!

Kuruluş Osman’ın Tacettin Noyan’ı Melih Çardak kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde yer aldı? Tacettin Noyan’ın tarihteki yeri!

ATV ekranlarının sevilen dizisi her hafta Çarşamba akşamı izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. İzleyenleri ekran başına kilitleyen diziye bu hafta Tacettin Noyan karakteri damga vuruyor. Melih Çardak'ın hayat verdiği karakter, dizide bomba etkisi yaratacak. Peki, Kuruluş Osman'ın Tacettin Noyan'ı Melih Çardak kimdir, kaç yaşında, daha önce hangi dizilerde oynadı?

Kuruluş Osman’ın Tacettin Noyan’ı Melih Çardak kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde yer aldı? Tacettin Noyan’ın tarihteki yeri!

MELİH ÇARDAK KİMDİR?

Oyuncu, dansçı, koreograf Melih Çardak, 1959 İstanbul doğumlu. Lise mezunu. 1978-1985 yılları arasında Şan Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Levent Kırca tiyatrolarında, 1987-1990 yılları arasında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında oyuncu – dansçı - koreograf görevini üstlendi. 1990-1998 yılları arasında Koreografi ve film çalışmaları yaptı.

1997 yılında Sinema Yazarları Derneği En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Eşkiya) ödülünü aldı.

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Kuruluş Osman’ın Tacettin Noyan’ı Melih Çardak kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde yer aldı? Tacettin Noyan’ın tarihteki yeri!

1980 yılından itibaren Renkli Dünya, Geniş Aile, Keşanlı Ali Destanı, Karadayı, Milat, Kadın, Halka, Kalp Yarası gibi birçok film ve dizide rol alan Melih Çardak, 2017'de ekranlara gelen Kadın dizisinde Hikmet, 2018'de rol aldığı Halka dizisinde Tamirci karakterini, 2021'de rol aldığı Kalp Yarası dizisinde Sadık karakterini canlandırdı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Kuruluş Osman’ın Tacettin Noyan’ı Melih Çardak kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde yer aldı? Tacettin Noyan’ın tarihteki yeri!

TACETTİN NOYAN'IN TARİHTEKİ YERİ!

Dizide Tacettin Noyan karakterinin hikayesi ve rolü, izleyicilerin merakını çekmekte ve onların diziye olan ilgisini artırmaktadır. Ancak bu karakterin tarihi bir kişiliğe dayandığına dair resmi bir kanıt olmadığı anlaşılmaktadır.

Kuruluş Osman’ın Tacettin Noyan’ı Melih Çardak kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde yer aldı? Tacettin Noyan’ın tarihteki yeri!

TACEDDİN NOYAN VE MEHMET BEY ARASINDA NELER YAŞANACAK?

Taceddin Noyan, Mehmet Bey'le konuşmak için Uç Pazar'a gider. Mehmet Bey, Taceddin Noyan'a karşı nasıl bir tavır takınacaktır? Taceddin Noyan ve Mehmet Bey'in görüşmesinden haberdar olan Gonca Hatun bunu Alaeddin Bey'e söyleyecektir. Gonca Hatun, Alaeddin Bey'in yanında vurulur.

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