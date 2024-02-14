Giriş Tarihi: 14.02.2024 19:41
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
19:41
Kuruluş Osman'ın Tacettin Noyan'ı Melih Çardak kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde yer aldı? Tacettin Noyan'ın tarihteki yeri!
Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'a yeni bir oyuncu dahil oluyor. Tacettin Noyan karakterine hayat verecek olan oyuncu Melih Çardak oldu. Her hafta Çarşamba akşamları izleyicisi ile buluşan diziye, bu hafta dahil olan isim dizinin seyrini nasıl değiştirecek, hangi maceralara yelken açacak merak konusu. Peki, Kuruluş Osman'ın Tacettin Noyan'ı Melih Çardak kimdir, kaç yaşında, daha önce hangi dizilerde oynadı? İşte, Tacettin Noyan karakterinin tarihteki yeri!