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Haberler Fotohaber KUŞ UÇUŞU 2.SEZON BAŞLIYOR! Kuş Uçuşu 2.sezon yayın tarihi ne zaman, yeni sezonda neler olacak?
Giriş Tarihi: 13.12.2023 17:30 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 17:30

KUŞ UÇUŞU 2.SEZON BAŞLIYOR! Kuş Uçuşu 2.sezon yayın tarihi ne zaman, yeni sezonda neler olacak?

Kuş Uçuşu 2. sezonun ne zaman yayınlanacağı dizinin sevenleri tarafından araştırılıyor. Başrollerini Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ve Miray Daner'in paylaştığı Netflix'in Ay Yapım imzalı yerli yapımı ilk sezonuyla büyük ilgi görmüştü. Yönetmenliğini Deniz Yorulmazer ve Koray Kerimoğlu'nun üstlendiği dizinin ikinci sezon fragmanı yayımlandı. Yayımlanan fragman ile beraber Kuş Uçuşu dizisi yeni sezon yayın tarihi de belli oldu. İzleyiciler yeni sezonda neler olacağını merak ediyor. Peki, Kuş Uçuşu 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Yeni sezonda neler olacak. İşte yeni sezon yayın tarihi ve yeni sezona dair ipuçları…

KUŞ UÇUŞU 2.SEZON BAŞLIYOR! Kuş Uçuşu 2.sezon yayın tarihi ne zaman, yeni sezonda neler olacak?

Netflix'de yayımlandığı ilk andan itibaren kendi kitlesini oluşturan Kuş Uçuşu yeni sezon tarihi dizinin sevenleri tarafından araştırılıyor. Kuşakların çatışmasını ve ego savaşını ele alan dizide Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol başrol oynuyor. Dizinin 2.szeon tarihi netleşti. Dizi pek yakında başlıyor. Peki, dizinin yeni sezon tarihi ne zaman, yeni sezonda neler olacak detaylarda

KUŞ UÇUŞU 2.SEZON BAŞLIYOR! Kuş Uçuşu 2.sezon yayın tarihi ne zaman, yeni sezonda neler olacak?

KUŞ UÇUŞU 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu'nun oturduğu, senaryosunu ise Meriç Acemi'nin kaleme aldığı Kuş Uçuşu dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu.

Başrollerinde Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ve Miray Daner'in yer aldığı Kuş Uçuşu 2.sezonuyla yarın14 Aralık 2023 tarihinde Netflix'te yayınlanacak.

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KUŞ UÇUŞU 2.SEZON BAŞLIYOR! Kuş Uçuşu 2.sezon yayın tarihi ne zaman, yeni sezonda neler olacak?

KUŞ UÇUŞU 2.SEZONDA NELER OLACAK?

Deneyimli, idealist bir haberci. Biri olmaya can atan hırslı bir genç. İki farklı kadın, iki farklı kuşak. Onların mücadelesinde hangisinin yöntemi baskın gelecek? Dünyada hala karar verici pozisyonlarda duran X kuşağıyla, yeni gelmekte olan Z kuşağının çarpışmasını anlatan Kuş Uçuşu, Netflix'in favorileri arasına yerleşen Aşk 101'in yaratıcısı, sevilen yazar Meriç Acemi tarafından kaleme alındı. Dizinin yapımcılığını ise Ay Yapım üstleniyor

KUŞ UÇUŞU 2.SEZON BAŞLIYOR! Kuş Uçuşu 2.sezon yayın tarihi ne zaman, yeni sezonda neler olacak?

X kuşağı yeni dünyayı, sosyal medyayı, yeni mecraları ve iş kollarını anlamaya çalışırken, asıl büyük değişikliğin farkında değil. Bakış açıları, yaklaşımlar ve hedefe giden yolun yürünme şekli bambaşka artık. Yukarılara tırmanırken, çok çalışmanın erdemine güvenmek yerine "kuş uçuşu" gitmeye çalışan Aslı'yı izleyeceğiz.

KUŞ UÇUŞU 2.SEZON BAŞLIYOR! Kuş Uçuşu 2.sezon yayın tarihi ne zaman, yeni sezonda neler olacak?

Hikâye, hedefine güdümlenmiş, en üstteki koltuğa oturabilmek, masadaki önemli kişi olabilmek için mücadele eden Aslı'nın, yeni dünyanın yöntemleriyle kazanıp kazanamayacağını sorgulayacak.

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