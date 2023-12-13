KUŞ UÇUŞU 2.SEZON BAŞLIYOR! Kuş Uçuşu 2.sezon yayın tarihi ne zaman, yeni sezonda neler olacak?

Netflix'de yayımlandığı ilk andan itibaren kendi kitlesini oluşturan Kuş Uçuşu yeni sezon tarihi dizinin sevenleri tarafından araştırılıyor. Kuşakların çatışmasını ve ego savaşını ele alan dizide Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol başrol oynuyor. Dizinin 2.szeon tarihi netleşti. Dizi pek yakında başlıyor. Peki, dizinin yeni sezon tarihi ne zaman, yeni sezonda neler olacak detaylarda