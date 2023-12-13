KUŞ UÇUŞU 2.SEZON BAŞLIYOR! Kuş Uçuşu 2.sezon yayın tarihi ne zaman, yeni sezonda neler olacak?

Kuş Uçuşu 2. sezonun ne zaman yayınlanacağı dizinin sevenleri tarafından araştırılıyor. Başrollerini Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ve Miray Daner'in paylaştığı Netflix'in Ay Yapım imzalı yerli yapımı ilk sezonuyla büyük ilgi görmüştü. Yönetmenliğini Deniz Yorulmazer ve Koray Kerimoğlu'nun üstlendiği dizinin ikinci sezon fragmanı yayımlandı. Yayımlanan fragman ile beraber Kuş Uçuşu dizisi yeni sezon yayın tarihi de belli oldu. İzleyiciler yeni sezonda neler olacağını merak ediyor. Peki, Kuş Uçuşu 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Yeni sezonda neler olacak. İşte yeni sezon yayın tarihi ve yeni sezona dair ipuçları…