Kuş Uçuşu 3. Sezon tarihi belli oldu! Kuş Uçuşu dizisi 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 15.03.2024 22:00
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
22:03
Netflix'in Ay Yapım imzalı yerli dizisi Kuş Uçuşu, ilk iki sezonuyla izleyicilerden büyük ilgi görmüştü. Başrollerinde Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ve Miray Daner'in yer aldığı dizi, 3. sezon onayını almıştı. Yönetmenliğini Deniz Yorulmazer ve Koray Kerimoğlu'nun üstlendiği dizinin final sezonu fragmanı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımla üçüncü sezon tarihi belli olurken ilk görseller de paylaşıldı. Peki, Kuş Uçuşu dizisi 3. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte, Kuş Uçuşu 3. Sezon tarihi hakkında Netflix açıklaması…