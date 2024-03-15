Kuş Uçuşu 3. Sezon tarihi belli oldu! Kuş Uçuşu dizisi 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Dijital platform Netflix'in yerli yapımı Kuş Uçuşu, ilk iki sezonuyla izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Kuşak çatışmasını ele alan yapımın final sezonu için bekleyişe geçmişti. Senaryosunu Meriç Acemi'nin kaleme aldığı dizinin hayranlarına güzel haber geldi. Netflix tarafından yayınlanan tantım ile beraber final sezonu tarihi belli oldu. Ayrıca üçüncü sezondan ilk görseller de paylaşıldı. Peki, Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ve Miray Daner'li Kuş Uçuşu dizisi 3. sezon ne zaman yayınlanacak?