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Giriş Tarihi: 15.03.2024 22:00 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 22:03

Kuş Uçuşu 3. Sezon tarihi belli oldu! Kuş Uçuşu dizisi 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix'in Ay Yapım imzalı yerli dizisi Kuş Uçuşu, ilk iki sezonuyla izleyicilerden büyük ilgi görmüştü. Başrollerinde Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ve Miray Daner'in yer aldığı dizi, 3. sezon onayını almıştı. Yönetmenliğini Deniz Yorulmazer ve Koray Kerimoğlu'nun üstlendiği dizinin final sezonu fragmanı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımla üçüncü sezon tarihi belli olurken ilk görseller de paylaşıldı. Peki, Kuş Uçuşu dizisi 3. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte, Kuş Uçuşu 3. Sezon tarihi hakkında Netflix açıklaması…

Kuş Uçuşu 3. Sezon tarihi belli oldu! Kuş Uçuşu dizisi 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Dijital platform Netflix'in yerli yapımı Kuş Uçuşu, ilk iki sezonuyla izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Kuşak çatışmasını ele alan yapımın final sezonu için bekleyişe geçmişti. Senaryosunu Meriç Acemi'nin kaleme aldığı dizinin hayranlarına güzel haber geldi. Netflix tarafından yayınlanan tantım ile beraber final sezonu tarihi belli oldu. Ayrıca üçüncü sezondan ilk görseller de paylaşıldı. Peki, Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ve Miray Daner'li Kuş Uçuşu dizisi 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Kuş Uçuşu 3. Sezon tarihi belli oldu! Kuş Uçuşu dizisi 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

KUŞ UÇUŞU 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Başrollerinde Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ve Miray Daner'in yer aldığı Kuş Uçuşu dizisinin üçüncü sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak konusuydu. Kuş Uçuşu yeni sezon tarihi hakkında beklenen açıklama geldi.

Netflix'in Ay Yapım imzalı yerli dizisi Kuş Uçuşu 3. ve final sezonu fragmanı yayınlandı. Söz konusu tanıtım ile beraber yayın tarihi belli olurken ilk görseller de paylaşıldı.

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Kuş Uçuşu 3. Sezon tarihi belli oldu! Kuş Uçuşu dizisi 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

YENİ SEZON NİSAN'DA GELİYOR

Yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu'nun oturduğu, senaryosunu ise Meriç Acemi'nin kaleme aldığı Kuş Uçuşu dizisinin final sezonu, 11 Nisan 2024 tarihinde izleyicilerle buluşacak.

Netflix Türkiye'nin X hesabından yaptığı duyuruda "Herkes konuştu, söz şimdi Lale Kıran'da. Kuş Uçuşu final sezonuyla 11 Nisan'da sadece Netflix'te." ifadelerine yer verildi.

Kuş Uçuşu 3. Sezon tarihi belli oldu! Kuş Uçuşu dizisi 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
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Kuş Uçuşu 3. Sezon tarihi belli oldu! Kuş Uçuşu dizisi 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
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