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Haberler Fotohaber KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatacak? KYK burs/kredi ödeme ne zaman yapılacak? İşte tarih detayı...
Giriş Tarihi: 27.11.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 09:58

KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatacak? KYK burs/kredi ödeme ne zaman yapılacak? İşte tarih detayı...

Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi ödeme tarihi, KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılıyor. 3 aylık toplu ödeme bekleyen öğrenciler, ödemeler ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından duyurusu yapılacak olan burs ve kredi ödeneği için geri sayım başladı. Kasım ayının sonuna gelinmesiyle KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman hesaplara yatacak merak ediliyor. Peki, 2023-2024 KYK 3 aylık toplu ödeme hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak? KYK burs/kredi ödeme ne zaman yapılacak? İşte tarih detayı...

KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatacak? KYK burs/kredi ödeme ne zaman yapılacak? İşte tarih detayı...

İlk kez KYK ödeneği alacak olan öğrenciler burs/kredi ödeme tarihlerini araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafınca öğrencilere sağlanan burs ve kredi için geçtiğimiz yıllarda Ekim, Kasım ve Aralık ayı burs ödemeleri toplu olarak öğrencilerin hesaplarına yatmıştı. Peki, 2023-2024 KYK burs/kredi ödemeleri başladı mı? KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman gerçekleşecek? İşte, detayları...

KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatacak? KYK burs/kredi ödeme ne zaman yapılacak? İşte tarih detayı...

KYK BURS/KREDİ NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

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KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatacak? KYK burs/kredi ödeme ne zaman yapılacak? İşte tarih detayı...

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatacak? KYK burs/kredi ödeme ne zaman yapılacak? İşte tarih detayı...

İLK KYK BURS ÖDEMELERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

2023-2024 yılı ilk KYK burs ve öğrenim kredilerinin ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz sene üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına 29 Aralık itibarıyla yatırılmaya başlamıştı. Bu sene de benzer tarihlerde ödeme yapılması beklenirken; konuya dair açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir

KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatacak? KYK burs/kredi ödeme ne zaman yapılacak? İşte tarih detayı...

2024 KYK BURSU NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.

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