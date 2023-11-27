KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatacak? KYK burs/kredi ödeme ne zaman yapılacak? İşte tarih detayı...

İlk kez KYK ödeneği alacak olan öğrenciler burs/kredi ödeme tarihlerini araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafınca öğrencilere sağlanan burs ve kredi için geçtiğimiz yıllarda Ekim, Kasım ve Aralık ayı burs ödemeleri toplu olarak öğrencilerin hesaplarına yatmıştı. Peki, 2023-2024 KYK burs/kredi ödemeleri başladı mı? KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman gerçekleşecek? İşte, detayları...