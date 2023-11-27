Giriş Tarihi: 27.11.2023 09:58
Güncelleme Tarihi: 27.11.2023
09:58
KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatacak? KYK burs/kredi ödeme ne zaman yapılacak? İşte tarih detayı...
Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi ödeme tarihi, KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılıyor. 3 aylık toplu ödeme bekleyen öğrenciler, ödemeler ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından duyurusu yapılacak olan burs ve kredi ödeneği için geri sayım başladı. Kasım ayının sonuna gelinmesiyle KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman hesaplara yatacak merak ediliyor. Peki, 2023-2024 KYK 3 aylık toplu ödeme hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak? KYK burs/kredi ödeme ne zaman yapılacak? İşte tarih detayı...