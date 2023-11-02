Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI ÖĞRENME E-DEVLET || GSB 2023-2024 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 02.11.2023 07:58 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 07:58

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI ÖĞRENME E-DEVLET || GSB 2023-2024 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yürütülen burs ve kredi programında sonuçlar bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde lisans öğrencileri için 2 bin TL'ye yükselen destek miktarında asil ve yedek listesi KYK burs sonuçları sorgulama ekranı e-devlet üzerinden erişime açılacak. 2024 KYK bursu zamlı hali ile ilk etapta toplu olarak öğrencilere ödenecek. Son Dakika KYK burs sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtı için gözler Bakan Osman Aşkın Bak'ta. Peki, 2023-2024 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte sonuçlarda son durum.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI ÖĞRENME E-DEVLET || GSB 2023-2024 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

KYK burs sonuçları sorgulama ekranını sık sık ziyaret eden üniversite öğrencileri gelecek son dakika açıklamasına göre işlemlerine başlayacak. Sosyal medya üzerinden de duyurulması beklenen duyuru için gözler GSB'ye yönelmiş durumda. Son olarak zamlı ücretlerin öğrenilmesiyle birlikte kritik haftaya girildi. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2023-2024 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte, yeni KYK burs ve kredi ücretleri...

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI ÖĞRENME E-DEVLET || GSB 2023-2024 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

YENİ KYK BURS ÜCRETLERİ BELLİ OLDU!

Geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını açıkladı. Buna göre yeni eğitim öğretim yılında lisans öğrencileri 2 bin, yüksek lisans öğrencileri 4 bin ve doktora öğrencileri 6 bin TL ödeme alacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI ÖĞRENME E-DEVLET || GSB 2023-2024 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınan KYK burs ve kredi başvuruları sonuç adımında. e-Devlet üzerinden alınan başvuruların sonuçları da e-devlet ile erişime açılacak. Başvuru sonrası KYK burs başvuruları için değerlendirme süreci başladı.

Öğrencilerin başvuru sırasında verdiği bilgiler, Gençlik ve Spor bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından denetlenecek. Buradan elde edilen verilerle burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrenciler açıklanacak.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI ÖĞRENME E-DEVLET || GSB 2023-2024 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuru işlemleri Kasım ayında başlamış ve sonuçlar ise 16 Aralık'ta açıklanmıştı.

Buna göre; burs başvuru sonuçlarının bu yıl Kasım ayının sonlarına doğru erişime açılması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI ÖĞRENME E-DEVLET || GSB 2023-2024 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

2023-2024 KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

KYK burs başvuru sonuçlarının erişime açılacağı ekran e-devlette olacak. Adaylar burs mu yoksa kredi mi almaya hak kazandıklarını T.C kimlik numaraları ve e-devlet şifreleri ile öğrenecek.

KYK BURS SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA