Giriş Tarihi: 02.11.2023 07:58 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 07:58

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI ÖĞRENME E-DEVLET || GSB 2023-2024 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yürütülen burs ve kredi programında sonuçlar bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde lisans öğrencileri için 2 bin TL'ye yükselen destek miktarında asil ve yedek listesi KYK burs sonuçları sorgulama ekranı e-devlet üzerinden erişime açılacak. 2024 KYK bursu zamlı hali ile ilk etapta toplu olarak öğrencilere ödenecek. Son Dakika KYK burs sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtı için gözler Bakan Osman Aşkın Bak'ta. Peki, 2023-2024 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte sonuçlarda son durum.