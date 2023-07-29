KYK burs ve yurt başvuru tarihleri son durum: 2023-2024 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman, tarih belli mi?

YKS tercih sonuçları ardından alınacak üniversite kayıtları sonrası öğrencilerin en önemli gündemi KYK başvuruları olacak. Bu noktada KYK burs ve yurt başvuru tarihleri şimdiden arama geçmişlerindeki yerini aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı kapsamında bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu açıklaması ile KYK yurt ve burs başvuru ekranı açılacak. E-Devlet üzerinden alınması beklenen başvuruların üniversite kayıt tarihleri öncesinde gelmesi bekleniyor. Peki, 2023-2024 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman, tarih belli mi? İşte detaylar…